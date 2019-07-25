15:03 (мск), источник: Forbes
Госдума собралась ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций
Госдума планирует законодательно ограничить выплаты бонусов
Тема выплат
Премия бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова по итогам 2014 года составила примерно 8% чистой прибыли предприятия. В ноябре 2016 года Генпрокуратура попросила возбудить дело в отношении Страшнова, посчитав выплату этого бонуса незаконной. По расчетам ведомства, Страшнов должен был получить не больше 3,2 млн рублей вознаграждения. Представитель Минкомсвязи тогда говорил, что расчеты Генпрокуратуры некорректны.
В марте 2017-го было возбуждено уголовное дело против директора организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой в связи с выплатой бонуса Страшнову. Сам
Ринат Таиров