14:04 (мск), источник: РИА Недвижимость
Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии»
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о восстановлении «дачной амнистии» до марта 2021 года и расширении ее действия.
Первоначально предполагалось продлить ее до марта 2022-го, но во втором чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сократил этот срок на год. Глава комитета Павел Крашенинников назвал решение «компромиссным».
Кроме того, согласно закону, норма о возможности установления регионами предельной стоимости кадастровых работ становится бессрочной.
По словам Крашенинникова, этот шаг защитит граждан от неконтролируемого завышения цен.
В комитете подчеркнули, что без изменений оставили следующие положения законопроекта:
— до марта 2022-го продлевается срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам СНТ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования;.
— органы власти обязаны проводить необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов;.
— также на них возлагается обязанность по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.
По словам Крашенинникова, речь идет о разъяснительной работе на местах, поскольку самостоятельно разобраться с нововведениями очень сложно.
«Дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет — с сентября 2006 года. Тогда для россиян упростили порядок оформления права собственности на земельные участки до введения в действие Земельного кодекса.
Как сообщал Крашенинников, за это время граждане смогли оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи и другие постройки.