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14:04 (мск), источник: РИА Недвижимость

Госдума приняла закон о продлении «дачной амнистии»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о восстановлении «дачной амнистии» до марта 2021 года и расширении ее действия.

Источник: РИА Недвижимость

Первоначально предполагалось продлить ее до марта 2022-го, но во втором чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сократил этот срок на год. Глава комитета Павел Крашенинников назвал решение «компромиссным».

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Кроме того, согласно закону, норма о возможности установления регионами предельной стоимости кадастровых работ становится бессрочной.

По словам Крашенинникова, этот шаг защитит граждан от неконтролируемого завышения цен.

В комитете подчеркнули, что без изменений оставили следующие положения законопроекта:

— до марта 2022-го продлевается срок льготного бесплатного предоставления в собственность членам СНТ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования;.

— органы власти обязаны проводить необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов;.

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— также на них возлагается обязанность по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.

По словам Крашенинникова, речь идет о разъяснительной работе на местах, поскольку самостоятельно разобраться с нововведениями очень сложно.

«Дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет — с сентября 2006 года. Тогда для россиян упростили порядок оформления права собственности на земельные участки до введения в действие Земельного кодекса.

Как сообщал Крашенинников, за это время граждане смогли оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи и другие постройки.

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