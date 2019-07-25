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17:56 (мск), источник: Ведомости

Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей

Но вскоре вернулся обратно.

ЦБ: $ 63.1572   +0.04 € 70.2940   -0.03 ММВБ: $ 63.1550   -0.14 € 70.4700   -0.03
Источник: Максим Стулов / Ведомости

Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. — до 69,98 руб. Последний раз евро был дешевле 70 руб. в мае 2018 г.

Однако затем курс начал корректироваться: к 16.15 мск за евро давали уже 70,27 руб. Доллар к этому времени стоил 62,98 руб. (минус 32 коп. к закрытию среды).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять процентные ставки, но предупредил, что может снизить их в дальнейшем: базовая ставка кредитов осталась нулевой, депозитов — минус 0,4%, маржинальных кредитов — 0,25%. Регулятор указал, что ставки будут оставаться на прежнем или же более низком уровне как минимум до конца первого полугодия 2020 г. или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%.

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О том, что ЕЦБ готов стимулировать экономику в том числе с помощью снижения ставок, его президент Марио Драги предупредил месяц назад (его полномочия истекают 31 октября, на эту должность претендует бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард). Однако теперь регулятор еще больше смягчил риторику — в сообщении напрямую говорится о снижении ставок, хотя раньше предполагалось, что ставки до конца года останутся без изменений, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко: «Инвесторы восприняли сегодняшнее сообщение как сигнал к тому, что ставки могут быть снижены уже на следующем заседании, а это, естественно, привело к очередному падению евро».

Заявление ЕЦБ — это еще одно напоминание о том, что в европейской экономике есть проблемы и ее нужно стимулировать, полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин. Безусловно, сегодняшнее снижение курса евро связано именно с заседанием ЕЦБ, но в целом европейская валюта дешевеет на мировых рынках уже больше года, напоминает он: «На курс прежде всего давит отсутствие уверенности инвесторов в перспективах экономики ЕС и снижение спроса на местные активы, а выступления ЕЦБ в этом случае только усиливают беспокойство».

Анна Третьяк

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