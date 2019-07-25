Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Швейцарии банки каждый месяц «доплачивают» клиентам за кредитыКак это стало возможным?
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
23:12 (мск), источник: ТАСС

American Airlines оценила в $400 млн годовой урон от запрета полетов Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/ — Авиакомпания эксплуатирует 24 самолета серии 737 MAX.

Источник: AP 2019

Временный запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX приведет к сокращению выручки американской авиакомпании American Airlines на $400 млн в текущем году. Такой прогноз содержится в отчете за второй квартал 2019 года, опубликованном в четверг на сайте авиаперевозчика.

Как уточнили в American Airlines, в настоящий момент перевозчик эксплуатирует 24 самолета серии 737 MAX, еще 76 заказаны, из которых семь лайнеров должны были быть поставлены во втором квартале.

Читайте также
Вице-президент Boeing уходит в отставку. Он отвечал за выпуск самолётов 737 MAX

«Компания теперь считает, что отмена полетов [737 MAX] во втором квартале снизит выручку до уплаты налогов на $175 млн. Компания исключила эти самолеты из графика воздушного сообщения до 2 ноября включительно. Продление отмен полетов еще на два месяца, как ожидает компания, приведет к негативному воздействию на общую выручку в 2019 году до уплаты налогов в размере приблизительно $400 млн», — информировала American Airlines.

Чистая прибыль авиакомпании во втором квартале составила $1,1 млрд, увеличившись на 5% по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года. Квартальные доходы составили $12 млрд, достигнув рекордно высокого показателя.

Другой авиаперевозчик Southwest Airlines в четверг информировал о решении ввиду приостановки эксплуатации 737 MAX «прекратить выполнение полетов в международный аэропорт Либерти города Ньюарк в штате Нью-Джерси предстоящей осенью».

Эта американская авиакомпания планировала увеличить количество рейсов в этом году на 5%, однако теперь опасается спада этого показателя на 2%.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Следите за развитием темы Чем обернулись для Boeing катастрофы лайнера 737 MAX 8
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Эксперт: "огрызнуться" мы можем, а захватывать территориальное пространство — нет
Что известно о задержанном Украиной российском танкере
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
В Норвегии пожаловались на вторжение «русских лососей»
Госдеп США отказался пояснить ситуацию с визой для Кузнецовой
Рекордную жару в Европе показали из космоса
600-летний корабль на дне Балтики до сих пор готов к бою (видео)
Здоровье
Медленная ходьба грозит скорым инвалидным креслом Пожилые люди, которые стали медленнее ходить, могут вскоре потерять способность к самостоятельному передвижению.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Mitsubishi Pajero Sport после обновления перестал «плакать» Спустя четыре года после премьеры рамный внедорожник Mitsubishi пережил первый плановый рестайлинг
Кино
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских знаменитостей моложе 40 лет
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в Петербурге
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Дети
8 звездных мам, которые растят детей без отцов Эти звезды расстались с мужьями и взяли все тяготы материнства на себя
Леди
Лорак, Бузова, Валерия: все звезды на фестивале «Жара» Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь