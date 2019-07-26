08:02 (мск), источник: Известия
Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей
Рост цен на 5−7% может произойти на фоне повышения НДС на пальмовое масло.
Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5−7%, рассказали «Известиям» в Московской
Цены на сырье для производства кондитерских изделий могут вырасти, рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.
— Пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды. Именно их применяют при изготовлении сладостей, молочной продукции и т.д., — отметила она.
Из-зароста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла.
В конце июля Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в 10%. Документ вступит в силу не ранее чем 1 октября.
Изменения в Налоговый кодекс было решено внести
По словам Екатерины Нестеровой, на практике НДС для пальмового масла вырастет примерно через полгода. Дело в том, что правительству потребуется внести изменения в постановление № 908, в котором содержится информация по импортным товарам, на которые начисляется льготный НДС. Сейчас пальмовое масло (категория растительных масел) фигурирует в этом документе, но его придется исключить.
Именно они используются для изготовления сладостей.
— Если с увеличением ставки НДС поставщики масложировых ингредиентов поднимут цены на свою продукцию, то кондитерским компаниям будет сложно удержаться в границах своих финансовых моделей, — сказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. — Найти полноценную замену пальмовому маслу проблематично, если вообще возможно.
В «Асконде» заметили, что во всем мире пекари активно работают с ним, поскольку от природы оно имеет полутвердую структуру, не нуждается в гидрогенизации (процесс превращения жидкого масла в твердое) и является альтернативой трансжирам. Также пальмовое масло имеет нейтральный вкус и запах, что позволяет кондитерам при производстве начинок для конфет создавать уникальные многослойные вкусы и ароматы.
Замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова сказала «Известиям», что пальмовое масло активно используется в кондитерской промышленности. Если растет стоимость сырьевой составляющей, то увеличится и цена товаров на прилавках.
— В зависимости от категории продукции, изделия подорожают на 5−7%, — сказала она.
На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает, что продукция подорожает на 5%.
— Повышение НДС до 20% приведет к отвлечению оборотных средств у компаний — импортеров продукции. В итоге это скажется на ее стоимости, — отметил он.
Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Александр Батурин сказал «Известиям», что пальмовое масло не опасно для организма человека. Хотя при его чрезмерном употреблении может повыситься уровень холестерина, что увеличит риски развития
Пальмовое масло также используется при производстве молочных продуктов, фастфуда, снеков, маргаринов, различных полуфабрикатов. Кроме того, его используют в косметической промышленности при производстве кремов, мыла и шампуней. Очевидно, что эти категории товаров также подорожают.
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В Минсельхозе на запрос «Известий» о том, как могут измениться цены на продукцию с содержанием пальмового масла, не ответили.
Евгения Перцева