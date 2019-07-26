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08:02 (мск), источник: Известия

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Рост цен на 5−7% может произойти на фоне повышения НДС на пальмовое масло.

Источник: Известия

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5−7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%. В скором времени компаниям придется уплачивать 20-процентный налог на добавленную стоимость, что скажется на цене сырья, которое активно используется в кондитерской и масложировой промышленности, уверены в профильных ассоциациях. В итоге подорожают и товары в магазинах.

Слишком жирно

Цены на сырье для производства кондитерских изделий могут вырасти, рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

— Пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды. Именно их применяют при изготовлении сладостей, молочной продукции и т.д., — отметила она.

Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла.
Екатерина Нестерова
исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции

В конце июля Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в 10%. Документ вступит в силу не ранее чем 1 октября.

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Изменения в Налоговый кодекс было решено внести из-за большого количества жалоб на низкое качество продукции с пальмовым маслом. Мера должна снизить объем фальсификата в первую очередь на молочном рынке. Бюджет дополнительно получит 4,5−5 млрд рублей, которые можно будет направить на поддержку отечественных производителей молока, подчеркивали в Госдуме.

По словам Екатерины Нестеровой, на практике НДС для пальмового масла вырастет примерно через полгода. Дело в том, что правительству потребуется внести изменения в постановление № 908, в котором содержится информация по импортным товарам, на которые начисляется льготный НДС. Сейчас пальмовое масло (категория растительных масел) фигурирует в этом документе, но его придется исключить.

Рост стоимости на кондитерскую продукцию будет зависеть от ценовой политики поставщиков пальмового масла, а также производителей кондитерских жиров.

Именно они используются для изготовления сладостей.

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— Если с увеличением ставки НДС поставщики масложировых ингредиентов поднимут цены на свою продукцию, то кондитерским компаниям будет сложно удержаться в границах своих финансовых моделей, — сказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. — Найти полноценную замену пальмовому маслу проблематично, если вообще возможно.

В «Асконде» заметили, что во всем мире пекари активно работают с ним, поскольку от природы оно имеет полутвердую структуру, не нуждается в гидрогенизации (процесс превращения жидкого масла в твердое) и является альтернативой трансжирам. Также пальмовое масло имеет нейтральный вкус и запах, что позволяет кондитерам при производстве начинок для конфет создавать уникальные многослойные вкусы и ароматы.

Горькая начинка

Замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова сказала «Известиям», что пальмовое масло активно используется в кондитерской промышленности. Если растет стоимость сырьевой составляющей, то увеличится и цена товаров на прилавках.

— В зависимости от категории продукции, изделия подорожают на 5−7%, — сказала она.

На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей.
Марина Петрова
замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает, что продукция подорожает на 5%.

— Повышение НДС до 20% приведет к отвлечению оборотных средств у компаний — импортеров продукции. В итоге это скажется на ее стоимости, — отметил он.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Александр Батурин сказал «Известиям», что пальмовое масло не опасно для организма человека. Хотя при его чрезмерном употреблении может повыситься уровень холестерина, что увеличит риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Но эксперт добавил, что риски касаются чрезмерного употребления всех жирных продуктов, включая молоко, сливочное масло и свинину.
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Пальмовое масло также используется при производстве молочных продуктов, фастфуда, снеков, маргаринов, различных полуфабрикатов. Кроме того, его используют в косметической промышленности при производстве кремов, мыла и шампуней. Очевидно, что эти категории товаров также подорожают.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сказали, что рынки конечной продукции, произведенной с использованием пальмового масла, являются в основном высококонкурентными. Ценообразование идет под влиянием спроса и предложения. Изменение себестоимости изготовления продукции — не решающий фактор. В большей степени он сказывается на прибыли производителей. При этом себестоимость продукции из-за роста затрат будет увеличиваться пропорционально доле сырья в ее структуре.

В Минсельхозе на запрос «Известий» о том, как могут измениться цены на продукцию с содержанием пальмового масла, не ответили.

Евгения Перцева

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