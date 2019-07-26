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13:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Туристы примостились в Крыму

Турпоток на полуостров вырос за счет низких цен.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Резкое увеличение программ туроператоров и объемов чартерных перевозок в Крым привело к снижению среднего чека при бронировании туров на полуостров на 25%, а авиабилетов — в полтора раза. На этом фоне доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето выросла с 39% до 45%, а Краснодарского края сократилась с 60% до 54%. Но привлекает полуостров все еще в основном туристов с низким бюджетом, а Краснодарский край выбирают путешественники, ориентированные на более комфортный отдых.

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Доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето достигла 45% от всех продаж. Относительно лета прошлого года показатель вырос на 6 процентных пунктов (п. п.). Такие данные приводят в Travelata.ru. Доля Краснодарского края в структуре продаж, по расчетам аналитиков, напротив, сократилась на 6 п. п., до 54%. Тенденцию подтверждают данные сервиса Level.Travel, согласно которому доля туров в Крым в структуре продаж за год выросла с 37% до 42%, а Краснодарского края — сократилась с 63% до 58%. Рост доли Крыма происходит на фоне резкого падения среднего чека: за год показатель сократился на 26%, до 35,1 тыс. руб., отмечают в сервисе. «В Крым можно улететь за 10−15 тыс. руб. на двоих на неделю, в Краснодарском крае подобный отдых обойдется минимум в 20 тыс. руб.», — соглашается маркетолог Travelata.ru Светлана Душинова.

Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин связывает снижение цен с расширением предложения туроператоров, на фоне которого растет конкуренция и доля горящих туров. Но это оказывается не единственным фактором. Так, согласно данным Biletix, чартерная авиаперевозка в Крым существенно подешевела. Средний чек при покупке билетов на такие рейсы внутри страны за год снизился на 51%, до 6,8 тыс. руб. Для сравнения, средний чек на чартерные перелеты за рубеж за тот же период сократился на 16%, до 17,5 тыс. руб.

По словам главы чартерной программы Biletix Александра Морозова, это связано с выводом на наиболее популярные направления широкофюзеляжных самолетов, себестоимость перевозок пассажиров на которых для авиакомпаний гораздо ниже.

Собеседник «Ъ» на туристическом рынке говорит, что в целом емкость согласованного объема чартерной перевозки внутри страны выросла на 20%, а на зарубежные направления — на 11%. «Большой объем ограничивает возможности авиакомпаний по повышению тарифа», — поясняет он.

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Дополнительными факторами снижения цен источник «Ъ» называет остановившийся рост стоимости на авиационное топливо и расширение региональных программ из Сибири: все больше чартеров минует московский авиационный узел. В Nordwind Airlines подтвердили «Ъ», что емкость на курортные направления за год выросла. Увеличение парка Nordwind с 20 до 27 самолетов позволило увеличить число прямых регулярных рейсов в Симферополь на 15%, до 28, а в Сочи — на 40%, до 17 год к году, сообщил представитель компании.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, с начала года на полуостров приехали 3,3 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. Автомобильным транспортом добирались 62% путешественников. Но международный аэропорт Симферополя тоже зафиксировал небольшую положительную динамику. С начала 2019 года его пассажиропоток вырос на 3%, до 1,94 млн человек, а в июне — на 6,5%, до 686,7 тыс. человек год к году.

В аэропорту объясняют это расширением чартерных программ: в этом летнем сезоне планируется принять 344 чартера, что на треть больше, чем годом ранее.

Но гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин предупреждает, что значительного роста авиационного турпотока в Крым произойти не может: туристы из центральной и южной частей страны все чаще предпочитают добираться на автомобиле, покупая у туроператоров только наземную программу.

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«Крым — это low cost туристического рынка, люди стремятся экономить», — объясняет топ-менеджер. Это подтверждают расчеты Travelata.ru, согласно которым 50% организованных путешественников в Крыму выбирают гостевые дома и базы отдыха, 27% останавливаются в пансионатах, 11% — в отелях категории «три звезды», 4% — «четыре звезды». В Краснодарском крае 47% туристов аккумулируют трехзвездочные отели, а 10% выбирают «четыре звезды».

По прогнозам господина Ромашкина, с открытием железнодорожного сообщения в этом году интерес к авиаперевозкам в Крым дополнительно снизится. Общий турпоток на полуостров, по его оценкам, за год увеличится на 7−8%, в то время как в Краснодарском крае — на 5%. При этом, указывает топ-менеджер, на старте сезона рост спроса на отдых в этих регионах отмечался на 15−20%, но динамика ухудшилась из-за установившейся прохладной погоды. Многие туристы, говорит господин Ромашкин, отказываются от поездки или переносят ее.

Александра Мерцалова, Герман Костринский

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