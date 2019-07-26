СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа

«Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины», — сообщает агентство.
Короткий договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора.
«Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки», — цитирует Рейтер одного из своих источников.
Источник в ЕС и два других источника, знакомых с планами «Газпрома», подтвердили агентству позицию Москвы. «Газпром» и Минэнерго РФ отказались от комментариев, отмечает Рейтер.
Ранее в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что существует два решения — сохранить существующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета «Ведомости» написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.