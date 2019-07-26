ЦБ во второй раз подряд снизил ключевую ставку. Что будет с вкладами и ипотекой?

Банк России на заседании совета директоров 26 июля решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,25%.
В релизе банк отметил, что инфляция замедляется, однако инфляционные ожидания по-прежнему на высоком уровне. Из-за слабой экономической активности инфляционные риски на краткосрочном горизонте ограничены, пишет регулятор. ЦБ ждет, что инфляция вернется в целевому показателю 4% в начале 2020 года.
ЦБ отметил, что если ситуация будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом, то на одном из ближайших заседаний ключевая ставка может быть снижена снова, а в первой половине 2020 года возможен переход к нейтральной денежно-кредитной политике.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
ЦБ снижает ставку во второй раз подряд.
На предыдущем заседании по денежно-кредитной политике совет директоров регулятора снизил ставку на те же 25 базисных пунктов, с 7,75%. До этого ЦБ не прибегал к снижению ставки почти полтора года, с марта 2018-го.
Сегодняшнее решение регулятора было ожидаемым. Все экономисты, участвовавшие в консенсус-прогнозах Reuters и Bloomberg, единогласно высказывались в пользу снижения ставки на 0,25 п.п. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июля говорила, что возможно снижение ставки и на 0,25, и на 0,50 п.п.
Основными факторами, говорящими в пользу смягчения денежно-кредитной политики, стали снижение инфляции (4,7% в годовом выражении по итогам июня, к 22 июля — 4,5%), благоприятный инфляционный прогноз (ЦБ ожидает рост инфляции 4,2−4,7% по итогам года), стабильность на финансовых рынках, а также вероятное снижение ставки ФРС США 31 июля, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Влияние на ставки по вкладам и ипотеке
Ставки по вкладам уже находятся на достаточно низких уровнях. Согласно мониторингу ЦБ среди топ-10 банков по объему привлечения средств населения, максимальная ставка по депозитам в первой декаде июля составила 7,14%. Это минимальный уровень с ноября 2018 года. Снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов способно снизить ставки по депозитам в среднем на 0,5 п.п., а коррекция ипотечных кредитов возможна в пределах 0,2−0,4%, считает финансовый аналитик «Алор Брокер» Сергей Рапотьков.
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в мае (последние данные от ЦБ) составила 10,54%, некоторые банки («ФК Открытие», Альфа-банк) опустили ипотечную ставку ниже 10% годовых.
В отличие от 2018 года, когда ставки рынка бежали впереди ставки ЦБ, сейчас рынок движется за решением регулятора, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Снижение ключевой ставки будет двигать за собой ставку межбанковского кредитования, и возможно через какое-то время и ставки рынка. Влияние на рыночные ставки будет зависеть и от того, как будет складываться баланс спроса и предложения на кредитных рынках. Например, если снижение ставки оживит кредитный спрос, то, возможно, что ощутимого снижения ставок не понадобится, поскольку рост депозитной базы в этом году слабый, говорит Орлова.
Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ уже заложено в ставках многих банков, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Так, в начале июля ставку по ипотеке заметно снизил банк Дом. РФ, снижение наблюдается и у других ипотечных игроков. Впрочем, если курс на смягчение продолжится, можно ожидать дальнейшей понижательной динамики как в ипотеке, так и в потребительских кредитах.
При сохранении стабильной макроэкономической ситуации и выполнении планов по инфляции средняя ставка по ипотеке по вновь выдаваемым кредитам до конца года вполне может упасть с сегодняшних 10,5% до 10% и даже немного ниже, предполагает Доронкин.
Снижение ключевой ставки до 7,25% означает ее возвращение к уровням марта-марта-сентября 2018 года, когда были достигнуты минимальные значение по ипотечным кредитам, вплотную приблизившиеся к 9,4%, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Однако крупнейшие участники рынка крайне неохотно снижают ставки и «топчутся» вблизи 10%, отмечает он. Резкого роста доступности ипотеки даже на фоне смягчения политики ЦБ ждать не стоит, считает Жарский.
В игру тут вступают другие факторы — рост уровня задолженности по ипотеке, упразднение института долевого строительства, рост числа застройщиков-банкротов и кредитной нагрузки населения в условиях снижения доходов не способствую росту ипотечного рынка, считает он.
Влияние на рынки
Поскольку ЦБ, как правило, действует постепенно и снижает ставку тогда, когда условия для этого уже полностью созрели, рынки отыгрывают изменения ставки заранее, говорит Ващенко из «Фридом Финанс». Спрос на ОФЗ сейчас существенный, даже 20-летние бумаги удалось разместить с доходностью около 7,5%, указывает он. Если у участников рынка сохранятся ожидания, что в сентябре ЦБ и ФРС продолжат снижать ставки, то цены ОФЗ вырастут еще на 0,25−0,5 п.п.