Названы регионы с самой низкой зарплатой учителей. Там получают меньше 30 тыс. рублей

По итогам первого полугодия выяснилось, что самые низкие зарплаты получают педагоги общего образования Белгородской (29,3 тыс. рублей), Ивановской (29 тыс. рублей), Орловской (28 тыс. рублей), Новгородской (28,8 тыс. рублей), Саратовской (27,5 тыс. рублей) и Пензенской (26,9 тыс. рублей) областей, а также республик Мордовия (24,2 тыс. рублей), Марий Эл (24,2 тыс. рублей) и Северо-Кавказского федерального округа (26,3 тыс. рублей).
При этом в некоторых областях зарплата педагогов оказалась значительно выше средней. Больше всех получают педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа (118,4 тыс. рублей). Московские учителя получают в среднем 95,7 тыс. рублей, а петербургские — 55,5 тыс.
У работников дошкольного образования ситуация тоже неравномерная. В среднем по России они получают на уровне 34,8 тыс. рублей, но в Республике Дагестан, например, оплата труда воспитателей остается в районе 19,3 тыс. рублей. Наиболее высокая зарплата у чукотских и ямало-ненецкий воспитателей — около 80,5 тыс. и 84,5 тыс. рублей соответственно.
Как сообщалось ранее, большинство российских учителей и врачей не ждут существенного роста зарплат. При этом около 20% педагогов получают меньше 14,7 тыс. рублей в месяц, а зарплата 7% не дотягивает даже до минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 11 280 рублей.