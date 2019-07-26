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17:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

МОСКВА, 26 июля 2019, 16:24 — REGNUM. Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум. Соответствующие официальные данные 26 июля публикует Росстат.

Источник: Reuters

Численность безработных в июне составила 3 млн 334 тыс. человек, начиная с апреля 2019 года она снизилась на 0,3%. В годовом значении также наблюдается снижение на 0,3% — в июне 2018 года численность безработных составляла 3 млн 543 тыс. человек. При этом численность трудоспособного населения за три последних месяца, наоборот, выросла с 74 млн 941 тыс. человек в апреле до 75 млн 302 тыс. человек в июне.

Наименьший уровень безработицы наблюдается среди городского населения страны — 3,8%.

Как сообщает «Российская газета», до этого исторический минимум безработицы составлял в России 4,5% — такие данные фиксировались в мае 2019 года и сентябре 2018 года.

Уровень безработицы в России, таким образом, почти на 2% ниже аналогичного показателя в Евросоюзе.

Согласно официальным данным Евростата, в мае 2019 года он составлял 6,3%, а в странах зоны евро — 7,5%. Так, например, в Испании уровень безработицы составил 13,6%, в Италии — 9,9%, во Франции — 8,6%, в Бельгии — 5,5%, в Австрии — 4,7% и т. д.

«Снижение уровня безработицы в России на 200 с лишним тысяч человек за второй квартал 2019 года при одновременном росте числа трудоспособного населения вселяет определенную уверенность», — считает проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова. Об этом она заявила в интервью ИА REGNUM, комментируя опубликованные Росстатом данные. По её словам, это «как минимум позволяет говорить об устойчивости текущей экономической ситуации».

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Екимова отметила, что косвенным образом это подтверждается и другим исследованием Росстата — о деловой активности предприятий в первом полугодии 2019 года. Согласно этом исследованию Росстата число руководителей, оптимистично настроенных на рост производства в течение ближайших трёх месяцев, превышает количество пессимистов: в сырьевом секторе — на 18%, в обрабатывающих производствах — на 24 процентных пункта. 23% руководителей добывающих предприятий ожидают улучшения экономической ситуации в ближайшие шести месяцев. В промышленности надежды на улучшение ситуации у 29% опрошенных руководителей.

«Экономическая ситуация кажется достаточно стабильной, — соглашается доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Развитие человеческого капитала” Людмила Иванова-Швец. — Об этом говорит и рост промышленного производства, фиксируемый статистической службой, и уверенность руководителей предприятий в росте производства в течение ближайших трёх месяцев».

Она также отметила, что, несмотря на разные методы подсчёта, снижение уровня безработицы в России отмечает и Роструд. Согласно официальным данным Федеральной службы по труду и занятости на 1 июля 2019 года уровень регистрируемой безработицы в России составил всего 1%. Как пояснила Людмила Иванова-Швец, разница в методике состоит в том, что Роструд под безработными подразумевает людей, обратившихся в органы занятости населения, тогда как МОТ, а соответственно — и Росстат, «тех, кто не имел работы или доходного занятия на момент проведения исследования, искал работу и был готовы приступить к ней».

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