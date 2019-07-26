Новак подтвердил предложение «Нафтогазу» краткосрочного контракта

Новак отметил, что Украина пока никак не отреагировала на это предложение. «Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же самой консультации», — сказал он.
Ранее о планах России заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа после истечения текущего контракта в 2019-м сообщило агентство Reuters.
Напомним, в июле глава Минэнерго Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем варианты поставок газа в Европу после 2019 года. Стороны назвали свои переговоры конструктивными. Встреча России, Украины и ЕС по газовым вопросам должна пройти в сентябре. В среду, 24 июля, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей.