Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в ГанеАфриканские старатели умирают от туберкулеза и отравления ртутью
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
14«Трамп, знающий латынь»
05:12 (мск), источник: ТАСС

В США начали оповещать держателей криптовалют о возможном нарушении закона

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Служба внутренних доходов (СВД, налоговое ведомство) США начала оповещение держателей криптовалют о возможном нарушении ими федерального налогового законодательства. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова главы СВД Чарльза Реттига.

BTC 10142.98 +296.48 ETH 222.74 +3.92 LTC 94.78 +0.40 BCH 250.00 -190.47
Источник: Reuters

«Налогоплательщики должны со всей серьезностью отнестись к этим письмам, — указал он. — СВД расширяет свою активность, в том числе в отношении криптовалют».

Новость
Что ждет «убийцу биткоина»

При этом в налоговом ведомстве не уточнили, какие именно последствия могут грозить держателям криптовалют. Отмечается лишь, что речь может идти о разнообразных штрафах. Рассылка писем должна быть завершена к концу августа.

В начале июля президент США Дональд Трамп критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности.

«Я не фанат биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям», — отметил американский лидер.

Два биткоин-банкомата в Лондоне «плевались» деньгами
Во время загрузки произошла ошибка.
13 июня© Ньюстюб
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Мы не делаем авианосцы, зато мы можем вас утопить"
Трамп требует перестать признавать богатые страны развивающимися
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Ювелиры показали сапфир, полученный из 40-килограммового камня
Гигантская ящерица с мячом стала звездой соцсетей (видео)
Художник создает удивительные картины из еды (фото)
Здоровье
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением Вы так хотите помочь и искренне не понимаете, что тут сложного? «Просто надо меньше есть и больше двигаться», — говорите вы, а собеседник слушает-слушает, а потом заедает все добрые слова булочкой с маком.
Hi-Tech
Американские военные получат «безумные огни» Что это такое?
Авто
Автомобили «Лада» снова подорожают (третий раз за год) В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%
Кино
Акиньшина с Козловским, Виторган с Нинидзе на премьере в Москве Знаменитости посетили институт «Стрелка», где состоялся показ комедии Кирилла Михановского «Гив ми либерти»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
Как дальше жить?? 347
Жена скрывает ребёнка от отца и препятствует в общении. 292
Не знаю как поступить 245
Не могла не поделиться ))) 245
Леди
Лорак, Бузова, Валерия: все звезды на фестивале «Жара» Мероприятие пройдет с 25 по 28 июля
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь