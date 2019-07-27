В США начали оповещать держателей криптовалют о возможном нарушении закона

05:12 (мск), источник: ТАСС
«Налогоплательщики должны со всей серьезностью отнестись к этим письмам, — указал он. — СВД расширяет свою активность, в том числе в отношении криптовалют».
При этом в налоговом ведомстве не уточнили, какие именно последствия могут грозить держателям криптовалют. Отмечается лишь, что речь может идти о разнообразных штрафах. Рассылка писем должна быть завершена к концу августа.
В начале июля президент США Дональд Трамп критически высказался о криптовалютах, выразив мнение, что они ненадежны и могут способствовать преступной деятельности.
«Я не фанат биткойна и других криптовалют, которые не являются деньгами и ценность которых очень волатильна и ни на чем не основана. Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, в том числе торговле наркотиками и другим нелегальным действиям», — отметил американский лидер.