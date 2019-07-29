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01:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В России запретят анонимные онлайн-платежи

В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил Совет Федерации, сообщает издание РБК.

Источник: Reuters

Речь идет о системах «QIWI Кошелек», «Яндекс. Деньги», WebMoney, PayPal и других аналогичных онлайн-кошельках. Пользователи смогут вносить туда деньги только после идентификации личности. Электронные кошельки нельзя будет пополнить наличными через платежные терминалы, теперь для перевода средств нужно будет использовать банковский счет.

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Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, анонимные онлайн-кошельки могут быть использованы для финансирования терроризма или распространения наркотиков. Нововведения позволят отслеживать и блокировать подозрительные операции, а также точно устанавливать личность плательщика.

Ассоциация участников рынка электронных денег, в которую входят крупнейшие сервисы, раскритиковала поправки, поскольку они негативно скажутся на доходах компаний и развитии отрасли.

В ассоциации утверждают, что все риски анонимных-онлайн платежей минимизированы жесткими лимитами: баланс электронных кошельков не может превышать 15 тысяч рублей, а общая сумма операций — не более 40 тысяч рублей в месяц. Также без идентификации с них нельзя снять наличные и переводить деньги за рубеж. Все это делает онлайн-системы непривлекательными для правонарушений. Нововведения могут привести к тому, что зарубежные системы уйдут из России, а национальные перестанут развиваться.

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