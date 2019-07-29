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10:35 (мск), источник: Life.ru

Квитанция-двойник. Мошенники рассылают фальшивые уведомления о налогах и пенях

Россияне пожаловались на получение фальшивых квитанций об уплате налогов и пеней. В документах указаны счета для перечисления денег, которые не имеют никакого отношения к ФНС. Лайф разбирался, как работает эта схема и как не стать жертвой мошенников.

Источник: РИА "Новости"

Несколько подобных случаев уже произошло в Свердловской области. Сначала на фальшивые квитанции начали жаловаться индивидуальные предприниматели и владельцы собственного бизнеса. Им приходили уведомления с требованием оплатить несуществующие налоги и пени.

В поддельных квитанциях мошенники указывают реквизиты расчётного счёта, открытого в коммерческом банке. Масштаб работы мошенников оказался столь вопиющим, что в пресс-службе регионального управления по налогам и сборам даже вывесили предупреждение на сайте. Там отметили, что настоящие счета, используемые для перечисления налогов, пеней, штрафов, находятся в Управлении Федерального казначейства и не могут быть открыты в коммерческих банках.

Как работает схема?

Фальшивые платёжки периодически получают россияне по всей стране. И не только бизнесмены, но и рядовые граждане, которые ежегодно платят налоги на имущество и доходы. Эксперты отмечают, что мошенническая схема с поддельными квитанциями не нова.

Сама возможность рассылать фальшивые платёжные документы возникает у мошенников чаще всего после утечек данных из различных баз: собственников жилья, ФНС, ГИБДД, страховщиков и т. д.

— Далее производится рассылка по адресам. Платёжные документы делаются максимально похожими на оригиналы, однако неточности всегда остаются и их легко обнаружить, просто внимательно прочитав содержимое полученного документа, — рассказывает аналитик ИК «Фридом финанс» Евгений Миронюк.

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Кроме того, старший юрист юридического бюро «Падва и Эпштейн» Ярослав Петрык считает, что такая мошенническая схема рассчитана на невнимательность налогоплательщиков и недостаточное знание законодательства.

Как отличить фальшивый документ от оригинала?

Главное отличие фальшивых квитанций от направляемых налоговыми органами заключается в реквизитах счёта, на которые будет перечислена уплаченная сумма.

— В соответствии со ст. 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоги, сборы, страховые взносы, иные обязательные платежи зачисляются на счета органов Федерального казначейства. Именно Управление Федерального казначейства (сокращённо — УФК) указывается в качестве получателя в квитанциях, прилагающихся к подлинным налоговым уведомлениям. В графе «Банк получателя» должно быть указано Главное управление Банка России по соответствующему субъекту федерации, — пояснил Ярослав Петрык.

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Как не попасться на уловки мошенников?

Адвокат Виктория Данильченко рассказала, что зачисленные средства на счета мошенников обычно моментально выводятся на счета фирм-однодневок с дальнейшим обналичиванием.

— Налоговая система достаточно серьёзно подходит к порядку уплаты налогов и давно наладила этот процесс. Для этого каждое юридическое лицо имеет доступ к личному кабинету, в котором может заказать акт сверки по всем задолженностям и тут же оплатить их, — добавила адвокат.

Аналитик Евгений Миронюк считает, что схема с моментальным закрытием фирм-однодневок попадает под действие 159-й статьи УК РФ «Мошенничество». Но из-за незначительности сумм ущерба расследовать дело могут только в случае массового обращения граждан в правоохранительные органы.

Он также отметил, что избежать опасности стать жертвой мошенников можно, оплачивая коммунальные услуги, налоги, другие платежи через портал госуслуг или на официальных сайтах. Но реально вернуть деньги, если средства уже уплачены по поддельным платёжным документам, крайне сложно.

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