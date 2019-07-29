12:04 (мск), источник: РИА Недвижимость
Мутко: обманутым дольщикам могут предложить взамен иное готовое жилье
МОСКВА, 29 июл — РИА Недвижимость.
По словам Мутко, пока такой механизм только формулируется, для его использования требуется изменение законодательства, которое будет возможно в осеннюю сессию парламента.
Ранее было анонсировано разработанное нововведение, согласно которому Фонд защиты прав дольщиков может предложить гражданам финансовую компенсацию. Правила, утвердить которые должно правительство России своим постановлением, предусматривают, что достройка проблемного объекта за счет Фонда дольщиков нецелесообразна, если сумма предполагаемых компенсационных выплат меньше либо равна расходам, необходимым для завершения строительства. Также, согласно документу, нецелесообразно финансировать достройку отдельного дома за обанкротившимся застройщиком в случае, если на это потребуется больше трех лет.
Мутко отметил, что возможность предлагать квартиры дольщикам в домах, находящихся на более высокой стадии строительной готовности, вместо новостроек, на которые они заключили договор долевого участия станет «третьей опцией решения их проблемы, помимо завершения дома и компенсации». При этом, уточнил он, это будет возможным, если у Фонда дольщиков в городе, где живут дольщики, будут свободные квартиры в других объектах.
Говоря о денежной компенсации дольщикам,
Отдельно Мутко отметил, что заменять компенсацией окончание строительства дома для дольщиков Urban Group «совершенно точно никто не собирается». «Для дольщиков этой компании уже выработан отдельный механизм, который начал работать», — сказал он.
В свою очередь замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин пояснил РИА Новости, что все компенсации дольщикам вместо завершения строительства будут происходить по текущей рыночной цене, но не ниже стоимости, указанной в договоре долевого участия. «Оценку будет проводить независимый оценщик», — уточнил он.