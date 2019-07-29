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17:34 (мск), источник: РИА Новости

Disney побил мировой рекорд по кассовым сборам

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американская компания The Walt Disney Company установила новый мировой рекорд кассовых сборов.

Источник: CC0/rgrivas10

По информации Variety, в этом году фильмы The Walt Disney Company уже собрали в мировом прокате 7,67 миллиарда долларов. Компании удалось побить свой же рекорд 2016 года — 7,61 миллиарда.

Среди наиболее коммерчески успешных картин — «Мстители: Финал» (2,79 миллиарда), «Капитан Марвел» (1,1 миллиарда), «Аладдин» (миллиард), а также «Король Лев» (962 миллиона).

Кроме того, до конца года на экраны выйдут «Холодное сердце 2», «Малефисента: Владычица тьмы» и «Звездные Войны: Скайуокер. Восход».

Ранее стало известно, что супергеройский фильм «Мстители: Финал» установил мировой рекорд кассовых сборов, что позволило картине обойти ленту «Аватар», остававшуюся на первом месте в течение последних десяти лет.

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