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18:39 (мск), источник: Forbes

Росстат зафиксировал рост уровня бедности в начале года

Число бедных в России за год увеличилось почти на полмиллиона человек. Росстат объясняет это тем, что прожиточный минимум в России растет быстрее инфляции.

Источник: РИА "Новости"

Число россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн, следует из данных Росстата. Год назад в аналогичный период их было 20,4 млн. Таким образом, уровень бедности в стране вырос с 13,9% до 14,3%.

Росстат начал рассчитывать уровень бедности в новой методологии подсчета реальных доходов населения, внедренной в апреле 2019 года. «Новая методика устраняет большинство проблем, которые были в прежней методике», — говорил руководитель Росстата Павел Малков.

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С внедрением новой методологии были пересмотрены оценки бедности за 2018 год. При расчете применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 753 рубля — и уточненная Росстатом в марте текущего года методология оценки денежных доходов населения. По итогам 2018 года за чертой бедности жили 18,9 млн россиян, или 12,9% от всего населения.

В I квартале 2019-го реальные располагаемые денежные доходы граждан сократились на 2,5%. В апреле-июне этот показатель снизил темпы падения: реальные доходы населения сократились на 0,2%. По итогам всего первого полугодия реальные доходы жителей страны снизились на 1,3% в годовом выражении.

В сообщении пресс-службы Росстата сказано, что прирост уровня бедности в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «полностью объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», передает «Интерфакс». Представители Росстата отметили, что «корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, когда появляется возможность учесть все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов».

В майском указе 2018 года президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году.

Клара Минак

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