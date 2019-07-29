18:39 (мск), источник: Forbes
Росстат зафиксировал рост уровня бедности в начале года
Число бедных в России за год увеличилось почти на полмиллиона человек. Росстат объясняет это тем, что прожиточный минимум в России растет быстрее инфляции.
Число россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн, следует из данных Росстата. Год назад в аналогичный период их было 20,4 млн. Таким образом, уровень бедности в стране вырос с 13,9% до 14,3%.
Росстат начал рассчитывать уровень бедности в новой методологии подсчета реальных доходов населения, внедренной в апреле 2019 года. «Новая методика устраняет большинство проблем, которые были в прежней методике», — говорил руководитель Росстата Павел Малков.
С внедрением новой методологии были пересмотрены оценки бедности за 2018 год. При расчете применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 753 рубля — и уточненная Росстатом в марте текущего года методология оценки денежных доходов населения. По итогам 2018 года за чертой бедности жили 18,9 млн россиян, или 12,9% от всего населения.
В I квартале 2019-го реальные располагаемые денежные доходы граждан сократились на 2,5%. В
В сообщении
В майском указе 2018 года президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году.
Клара Минак