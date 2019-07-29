Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа уменьшающая мозг профессияУченые определили, какие профессии негативно влияют на физиологические процессы в мозге
Фоторепортажи
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
18:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин отреагировал на завышение тарифов ЖКХ из-за «законов 90-х»

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и поднял вопрос о необоснованном росте тарифов на услуги ЖКХ. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

Источник: AP 2019

«Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — сказал Путин.

Новость
«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Глава ФАС назвал причиной спорных ситуаций с тарифами на услуги ЖКХ пробелы в законодательстве. «В 90-е были приняты законы, которые оставили, если быть точным, 12 “дырок” в законодательстве, которые позволяли превышать установленные правительством индексы, что и происходило», — сказал Артемьев, уточнив, что эти пробелы уже закрыты.

«Не совсем. Если бы [работа с проблемой] была завершена, люди на это не жаловались бы на прямую линию», — отметил президент. Глава ФАС признал, что, несмотря на снижение количества инцидентов подобных нарушений, отдельные случаи продолжают выявляться. Одним из таких инцидентов, по словам Артемьева, как раз и стало двукратное завышение тарифов на вывоз мусора в Омске. «Провели расследования, выдали предписания, и, соответственно, власти сейчас снижают этот тариф в два раза», — сказал глава ФАС.

На необоснованное завышение тарифов на вывоз мусора один из жителей Омска пожаловался президенту в ходе прямой линии 14 апреля 2019 года.

Читайте также
Следите за развитием темы Мусорная реформа
 Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Снятое мужем «эротическое видео» покорило женщин
Disney побил мировой рекорд по кассовым сборам
СМИ узнали о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь (фото)
«Зенит» близок к многомиллионному трансферу игрока «Барселоны»
Назван лучший российский фильм и актер
Здоровье
Хирург нашел в желудке пациентки клад Женщина тайком глотала драгоценности.
Hi-Tech
Гость из космоса оставил след на рисовом поле Каков он был
Авто
Депутаты предложили новый штраф 10 000 рублей (и это хорошо) Законопроект, подготовленный группой депутатов, предлагает наказывать водителей, оставивших место ДТП, денежным штрафом 10 тысяч рублей
Кино
Ержан Максим поедет на «Детское Евровидение» Финалист шоу «Голос. Дети» представит Казахстан на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой: фото
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
«Три сестры»: Иван Ургант показал летние фото красавиц-дочерей Ведущий сделал фотоколлаж
Леди
Меньшова в день своего 50-летия показала, как будет выглядеть в старости Актриса отметила юбилей.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь