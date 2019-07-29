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18:34 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Делать выводы об уровне бедности в России на основании данных за первый квартал преждевременно, так как этот показатель определяется доходами населения за год, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Согласно опубликованным данным Росстата, уровень бедности в России в I квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале этого года увеличилось до 20,9 млн человек с 20,4 млн человек годом ранее.

«Первый квартал каждого года является самым низкодоходным в году. Например, в 2015, 2016 и 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель. Поэтому делать системные выводы на основании данных за первые три месяца неправильно», — пояснил Остапкович ТАСС.

Необходимо учитывать и сезонные факторы, добавил он.

«Во-вторых, существенный — более чем на 7,12% — рост самой величины прожиточного минимума по сравнению с первым кварталом прошлого года — этот рост превышает показатели инфляции, которые в годовом выражении составили 5,2%. Грубо говоря, если бы прожиточный минимум подняли на уровень инфляции, мы имели бы совсем иные данные, примерно соответствующие первому кварталу 2018 года», — отметил эксперт.

По данным Росстата, прожиточный минимум увеличился на 7,2% — до 10 753 рублей в I квартале 2019 года с 10 038 рублей в I квартале 2018 года.

«Уровень бедности все же определяется доходами за год, а не за один квартал. И если смотреть на итоговые данные за 2018 год, то они подтверждают устойчивое ощущение экспертов, что в прошлом году были лучшие итоговые показатели по росту уровня жизни и доходов населения за последние 3−4 года. Например, за год около 2 млн человек смогли подняться над чертой бедности, уровень бедности к концу года стал ниже 10%, хотя еще в январе составлял 13,9%, а в целом за год составил 12,6%», — указал Остапкович.

Он также обратил внимание на некоторое улучшение ситуации с домохозяйствами. «Например, уменьшилось число семей, испытывающих сложности даже с оплатой коммунальных услуг. Незначительно увеличилось число семей, которые обладают достаточными средствами для текущих трат», — сказал эксперт.

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