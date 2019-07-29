Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

Согласно опубликованным данным Росстата, уровень бедности в России в I квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале этого года увеличилось до 20,9 млн человек с 20,4 млн человек годом ранее.
«Первый квартал каждого года является самым низкодоходным в году. Например, в 2015, 2016 и 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель. Поэтому делать системные выводы на основании данных за первые три месяца неправильно», — пояснил Остапкович ТАСС.
Необходимо учитывать и сезонные факторы, добавил он.
«Во-вторых, существенный — более чем на 7,12% — рост самой величины прожиточного минимума по сравнению с первым кварталом прошлого года — этот рост превышает показатели инфляции, которые в годовом выражении составили 5,2%. Грубо говоря, если бы прожиточный минимум подняли на уровень инфляции, мы имели бы совсем иные данные, примерно соответствующие первому кварталу 2018 года», — отметил эксперт.
По данным Росстата, прожиточный минимум увеличился на 7,2% — до 10 753 рублей в I квартале 2019 года с 10 038 рублей в I квартале 2018 года.
«Уровень бедности все же определяется доходами за год, а не за один квартал. И если смотреть на итоговые данные за 2018 год, то они подтверждают устойчивое ощущение экспертов, что в прошлом году были лучшие итоговые показатели по росту уровня жизни и доходов населения за последние 3−4 года. Например, за год около 2 млн человек смогли подняться над чертой бедности, уровень бедности к концу года стал ниже 10%, хотя еще в январе составлял 13,9%, а в целом за год составил 12,6%», — указал Остапкович.
Он также обратил внимание на некоторое улучшение ситуации с домохозяйствами. «Например, уменьшилось число семей, испытывающих сложности даже с оплатой коммунальных услуг. Незначительно увеличилось число семей, которые обладают достаточными средствами для текущих трат», — сказал эксперт.