Россия и Иран проведут совместные военные учения до конца года

«Касательно проведения учений военно-морских сил двух стран в районе Индийского океана мы достигли договоренности, надеемся, что они пройдут до конца этого года», — сообщил он, говоря об ирано-российских военных учениях.
При этом он не уточнил, до конца года по какому календарю — григорианскому или иранскому — планируется проведение учений. Иранский календарь ведет свой отсчет с середины марта, в таком случае учения могут пройти до марта 2020 года.
Ханзади отметил, что встреча для координации и планирования учений пройдет в скором времени. Он добавил, что генштаб ВС Ирана подписал соглашение с министерством обороны РФ. Он отметил, что впервые подписанное соглашение рассматривается как поворотный момент в военном сотрудничестве двух стран.
Он добавил, что ведутся переговоры о развитии оборонного и военного взаимодействия в Каспийском море.