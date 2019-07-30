12:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Банки прониклись всеупрощением
Претензии клиентов на мелкие суммы будут рассматриваться автоматически.
Банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, даже удержанные
Как выяснил «Ъ», банки активно оптимизируют процесс рассмотрения претензий клиентов на небольшие суммы, сокращая время рассмотрения жалобы до минимума и снижая расходы на ее рассмотрение. Уже сейчас некоторые банки готовы прощать клиентам удержанные средства без разбора случая, если величина претензий незначительна. Это «Ъ» подтвердили в Райффайзенбанке, банке «Русский стандарт»,
По словам руководителя группы по работе с претензиями и инцидентами Райффайзенбанка Никиты Пелевина, банк уже сейчас может проводить
«Возврат клиенту некрупной суммы с пояснением, как работает услуга, за которую была взята плата, поможет повысить уровень финансовой грамотности клиента и убережет его от подобных ситуаций в дальнейшем», — уверена начальник управления развития клиентского опыта и обучения персонала Росбанка Мария Ковалева.
«Банк России положительно оценивает практику разрешения спорных ситуаций, позволяющую оперативно решить возникшие у клиента проблемы, в том числе в ситуациях, когда банк производил списание по условиям договора, — отметили в ЦБ.— Такая практика не только повышает уровень лояльности клиентов, но и в ряде случаев способствует снижению издержек у самой организации».
В ЦБ признали, что некоторое количество жалоб с незначительной ценой вопроса доходит от клиентов до регулятора. Там подчеркнули, что разрешение спорных ситуаций не должно исключать выявления и устранения причин обращений клиентов, особенно если они носят системный характер.
В некоторых банках автоматизируют процессы рассмотрения жалоб. Например, в
По словам главы центра контроля качества и клиентских впечатлений Промсвязьбанка Станислава Скалозуба, в банке руководители отделений и
По словам Ивана Любименко, все больше банков будет стремиться урегулировать споры по упрощенной процедуре и, по крайней мере по небольшим суммам, — в пользу клиента. Эксперт связывает это с созданием службы уполномоченного по защите прав потребителей финансовых услуг, с которым с 2021 года будут обязаны взаимодействовать все банки. А по закону о финансовом омбудсмене стоимость его услуг для банков будет напрямую зависеть от рассматриваемого количества клиентских жалоб: чем меньше будет их доходить до омбудсмена, тем выгоднее банку.
Вероника Горячева