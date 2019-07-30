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10:21 (мск), источник: Газета.Ру

В российских регионах составлен «портрет» бедности

Гражданин трудоспособного возраста, образование — ПТУ, работает, имеет детей. Думаете, это портрет представителя крепкого середнячка — эдакого среднестатистического Иванова? Нет. Это портрет бедности в России, выяснила «Газета.Ru». Основные причины бедности в нашей стране действительно уникальны: мизерные зарплаты, рождение детей, старческое одиночество. А если в семье есть ребенок-инвалид, кто-то серьезно заболел или попал в кредитную кабалу — пиши пропало.

Источник: РИА "Новости"

Бедных в России около 19 миллионов — это больше населения Москвы и Петербурга. Причем, они работают, получают мизерные зарплаты, берут кредиты. Государство вроде тратит на «социалку» бешеные миллиарды, но рождение детей или смерть супруга у пенсионеров толкают людей в глубину бедности. Выбраться из нее удается лишь малому числу, свидетельствует анализ в ряде регионов, которые входят в пилотный проект по снижению уровня бедности.

Проект начался в декабре в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях, позже в него включены еще четыре региона. Первый шаг — составление «портрета бедности» и реестра бедных. И речь лишь о тех, чей доход ниже прожиточного минимума — примерно 11 тыс. рублей.

Если у вас 15 тыс. руб. и вам не хватает на жизнь — вы для государства не бедный.

Уровень бедности в 12,9% в 2018 году, который показывает Росстат, — это средняя температура по больнице. Если где-то он меньше, значит, в другом регионе — больше. Так, в Татарстане насчитали 7,2% бедных, в Нижегородской — 9,95%, а в Приморском крае — 13,9%, в Ивановской и Томской областях — 14,7 и 15%. При этом в селах бедность больше: для Томской области это 26%, тогда как в городах насчитывается только 5,9% бедных. В Псковской области бедных вообще 17,5%.

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Государство у нас социальное. Правда, чтобы рассчитывать на его помощь в России традиционно нужна она — Ее Величество Справка. И простым смертным не так-то просто к ней подступиться.

Чтобы семью признали малоимущей, взрослым необходимо подтвердить доходы — зарплату, пенсию, стипендию за последние три года (конечно, надо собирать и другие справки). Иначе — остался за бортом.

При этом надо признать, что доходы могут быть — но «серые». Например, в Приморье 106 тыс. малоимущих (36,2%) не получают поддержку из-за отсутствия возможности подтвердить доходы, факт проживания или отсутствия гражданства, свидетельствует статистика администрации Приморья. В Ивановской области из 143 тыс. граждан, по статистике, живущих за чертой бедности, поддержку получают 77%, то есть более 110 тыс. человек, рассказали в региональном департаменте соцзащиты.

По причине отсутствия подтверждения дохода в Татарстане в первом квартале 8937 гражданам, обратившимся за поддержкой, отказали, следует из данных минтруда.

Правда, дотации от государства таковы, что не зажируешь. И победить бедность они не в состоянии. Так, в прошлом году трудную жизненную ситуацию благодаря помощи по соцконтракту преодолели 10% получателей социальной помощи, следует из информации минсоцполитики региона.

Там 35% из этой категории вообще живут в бедности постоянно. В Ивановской области господдержка выводит из бедности 12% семей и около 36% одиноко проживающих граждан. В Приморье из получивших помощь по соцконтракту тяжелую ситуацию преодолели 9,24% бедных.

Под одиноко проживающими скрываются в основном пенсионеры — это вторая по величине категория бедных.

Незавидное лидерство удерживают семьи с детьми — чем их больше, тем беднее. Так, в Ивановской области 63% бедных — это семьи с детьми, в Татарстане семьи с детьми до 7 лет составляют 53% бедных, в Томской области — 69%, в Приморье (с детьми до 16 лет) — 56,4%. Как говорят в Минтруда России, анализ структуры бедности в целом по стране показывает, что наиболее проблемными являются семьи с детьми — здесь уровень бедности составляет 22,9%. Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях — там бедных 51%. Среди неполных семей уровень бедности 28%.

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В Томской области посчитали, сколько денег таким семьям не хватает: средний доход семей за чертой бедности там — 22 755 руб. Дефицит дохода до величины прожиточного минимума после мер соцподдержки остается высоким — в среднем 6035 руб. на человека.

То есть дополнительная потребность семьи из четырех человек — 24 тыс. руб. Если в семье есть безработный или ребенок-инвалид — нужно напрягаться еще больше, дефицит дохода еще больше.

Согласно данным Росстата, самая распространенная (модальная) зарплата в России — 23,5 тыс. рублей.

Она как раз вписывается в портрет бедности: если в семье с двумя детьми работает только один человек, то такой доход для них означает нищету. Что уж говорить о тех, кто получает минимальную зарплату.

Правда, часть людей вообще не видна официальной статистике. Например, в Татарстане количество граждан трудоспособного возраста из бедных семей составляет 44%, из них 74% трудоустроены, 6% — стоят на бирже труда.

Выходит, 20% находятся в серой зоне.

Безысходность, естественно, затягивает людей в кредитную кабалу. Несмотря на статус малообеспеченных, 13% дохода таких семей уходит на выплату кредитов, подсчитали в Нижегородской области. За жилищно-коммунальные услуги тоже нельзя не платить — иначе можно нарваться на арест имущества. На эту статью у бедных из Нижегородской области уходит 10−13% дохода, а на еду — 24%.

Так что о каком-то саморазвитии и развитии детей говорить не приходится — бедные выживают за счет жесткой экономии.

«Усредненный портрет малообеспеченного жителя нашего региона таков: это человек трудоспособного возраста, имеющий полную семью с детьми, чаще всего — со среднеспециальным образованием, работающий или имеющий частичную занятость», — описали бедного в администрации Липецкой области.

Этот портрет складывается и в других регионах. Большинство трудоспособных бедных причиной своих мытарств называет низкую зарплату или отсутствие работы.
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Это явление еще два года назад вице-премьер Ольга Голодец называла уникальным. Конечно, есть и другие причины, одна из них — невозможность устроить ребенка в детский сад и выйти на работу, а для одиночек еще и горе-отцы (реже — горе-матери).

Болезнь (но не инвалидность) и обман со стороны мошенников тоже становятся ударом — такие причины попадания в трудную ситуацию в Ивановской области отмечены у 7% и 2,5% семей.

«Мы определили для себя основные проблемы или причины, приводящие к состоянию бедности: низкий доход, низкий уровень заработной платы, алкоголизм, тунеядство, уклонение от уплаты алиментов», — рассказали в министерстве труда Татарстана.

Правда, алкоголиков-тунеядцев не так и много. В Ивановской области бедных семей, ведущих асоциальный образ жизни, оказалось 3%.

Кормитесь с огорода

Помощь бедным ложится тяжелым грузом на региональные бюджеты. Разных льгот для них — тьма. Только когда в стране есть «серые» зарплаты, картина бедности искажена. Чиновники разных уровней не раз подступались к тому, чтобы отсекать «бедных», которые могут позволить себе внедорожник, но имеют право на субсидию. «Теневых» и «ленивых» бедных пока отсечь невозможно.

Основным способом борьбы с бедностью, как следует из данных опрошенных «Газетой.Ru» регионов, остается старое доброе развитие экономики.

Пока же власти ставят на социальный контракт — бедным дают деньги с условием выхода на стабильное получение дохода. В 2018 году в России было заключено 104,6 тыс. контрактов. В Минтруда называют эту практику успешной.
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Но данные из регионов свидетельствуют, что денег дают мало и на короткий период. Самая распространенная статья — ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Иными словами, бедным предлагается кормиться с огорода.

Например, в Томской области на подсобное хозяйство семья с четырьмя и более детьми или неполная семья с тремя детьми может получить до 35 тыс. рублей. Можно купить животных, птицу, лопаты и грабли, построить сарай и жить припеваючи. А излишки продукции — продавать.

С 2009 года в регионе помощь на ЛПХ получили 1322 семьи, 90% вышли из тяжелой ситуации. В Приморье выплата по соцконтракту — не более 50 тыс., самая популярная цель — ЛПХ. В Липецкой области бедные берут деньги по соцконтракту на ЛПХ, создание ИП, организацию сельхозкооператива или покупку коров молочной породы. За 5,5 года соцконтрактом воспользовались 1549 семей, около 40% вышли на самообеспечение.

Ситуация в бедных семьях настолько тяжела, что деньги по соцконтракту дают и на личные нужды — вплоть до покупки одежды, лечения или проезда в больницу, устройство детей в сад, путевки в лагеря.
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В Татарстане же пошли дальше — в числе направлений соцконтракта указано и лечение от алкогольной зависимости.

Но выход из бедности не обусловлен только социальными выплатами, замечают в администрации Липецкой области.

«Использование только социального контракта без дальнейшей социализации малоимущих граждан в виде трудоустройства не приведет к планируемому снижению уровня бедности», — подчеркивают в минсоцполитики Нижегородской области.

То есть ситуация возвращается на круги своя: нужны рабочие места, большие зарплаты, профессиональная подготовка, детские сады, доступные лекарства — все то, что российские чиновники обещают многие годы.

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Екатерина Карпенко

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