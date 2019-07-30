18:33 (мск), источник: Интерфакс
Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение материального положения
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU. Чуть менее четверти (24%) россиян заметили, что их материальное положение за последние
При этом 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели 8% сограждан.
В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% сограждан — как среднее, и 28% участников опроса, как плохое.
39% россиян не ждут
Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.
В конце июня Центробанк изучил инфляционные ожидания россиян и пришел к выводу, что жители страны ухудшили оценки своего материального положения в ближайший год и перспективы развития страны.