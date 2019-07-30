Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
9В Хабаровском крае при пожаре в палаточном городке погибли дети
18:33 (мск), источник: Интерфакс

Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение материального положения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU. Чуть менее четверти (24%) россиян заметили, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели 8% сограждан.

При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду.

В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% сограждан — как среднее, и 28% участников опроса, как плохое.

39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% респондентов рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% опрошенных полагают, что станет хуже.

Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

В конце июня Центробанк изучил инфляционные ожидания россиян и пришел к выводу, что жители страны ухудшили оценки своего материального положения в ближайший год и перспективы развития страны.

Генерал ФСБ вернул следствию полученные от внука 1,3 млн рублей
Шумахер делает успехи в своем выздоровлении и смотрит «Ф-1»
У королевы Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
В Торжке сняли уложенный к приезду патриарха Кирилла асфальт
Сквозь стену на границе США и Мексики построили розовые качели
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
Десятки россиян погибли на отдыхе в Анталье с начала года
Здоровье
В Индии родилась русалка Ноги ребенка, который умер через час после рождения, срослись, образовав нечто похожее на рыбий хвост.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Первые впечатления от езды на самом дорогом УАЗе (фото) Нам удалось прокатиться на Патриоте с автоматической коробкой в числе самых первых представителей СМИ
Кино
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира Передача должна была выйти 29 июля
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
Знакомство с родителями. 257
Про группы вотсап и прочие мессенджеры 211
Три дня в Северной Корее 204
Блондинки и брюнетки 147
Леди
Сорочки и корсеты: как их носят звезды и нужно ли это нам Вдохновляемся примером селебрити!
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь