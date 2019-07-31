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00:36 (мск), источник: ТАСС

Закон об ипотечных каникулах заработал в России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. В среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Документ позволяет заемщикам приостанавливать платежи по ипотечному кредиту.

Источник: Агентство «Москва»

Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%). При этом размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.

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По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул. При этом ипотечные каникулы можно взять только по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.

Кроме того, с 1 августа вступает в силу законодательство, согласно которому материальная выгода, полученная при ипотечных каникулах, освобождается от НДФЛ. Не признается доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная в течение льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1−1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Указанное положение применяется в отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2019 года.

Идею введения ипотечных каникул Владимир Путин поддержал на встрече с представителями общественности в Казани в феврале. Позже он вновь высказался в пользу этой инициативы в послании Федеральному собранию.

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