Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Детали»: 50 лет высадке на Луне 50 лет назад американцы высадились на Луне, скептики в этом до сих пор сомневаются
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
07:51 (мск), источник: Популярная механика

В России создадут гибридный региональный лайнер

В подмосковном ЦАГИ имени Жуковского стартовала научно-исследовательская работа, результатом которой станет прототип перспективного регионального гибридного самолёта. Первый полет может состояться до конца следующего десятилетия.

Источник: Популярная механика

Как следует из объявления на официальном портале Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского, проект инициирован по заказу Минпромторга России. В нем участвуют ведущие отраслевые организации: ФГУП «СибНИА», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «ГосНИИАС», а также ФГУП «ВИАМ». Основная цель работы — создание универсальной комплексной конструктивно-технологической платформы для целого семейства малых и средних летательных аппаратов.

Они должны будут обеспечить транспортную доступность даже самых удаленных уголков нашей страны.

В качестве первого шага в ближайшее время запланировано сформирование технического облика и примерных характеристик будущих самолётов.

Организациям предстоит за 7−10 лет с нуля разработать проекты и реализовать демонстраторы бортового оборудования, двигательных установок и конструкционных элементов. Все они должны быть современными и отвечать не только текущим, но и будущим требованиям к малой авиации. В частности, силовые агрегаты перспективных летательных аппаратов планируется сразу создавать гибридными. Аналогичным путем идут многие мировые авиапроизводители.

Ранее «Популярная механика» рассказывала о новом концепте лайнера Airbus, похожем на живую птицу-переростка. Не менее диковинными выглядят проекты британского бизнес-джета с вертикальным взлетом и посадкой или французского секретного узкофюзеляжного Dragon размером с Boeing 737. Также существуют уже летающие самолёты с подобными двигательными установками — например, норвежский гидросамолет P2 Xcursion.

 Самые важные события на 100 лет вперед: прогноз "Популярной механики&q
Львы против буйвола: смертельная схватка
Закон об ипотечных каникулах заработал в России
Август в России начнется с холода и дождей
Счета за услуги ЖКХ хотят объединить
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
В Торжке сняли уложенный к приезду патриарха Кирилла асфальт
За какие интернет-покупки можно угодить в тюрьму
Здоровье
В Индии родилась русалка Ноги ребенка, который умер через час после рождения, срослись, образовав нечто похожее на рыбий хвост.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Первые впечатления от езды на самом дорогом УАЗе (фото) Нам удалось прокатиться на Патриоте с автоматической коробкой в числе самых первых представителей СМИ
Кино
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира Передача должна была выйти 29 июля
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Красивые «цветочные» имена для девочек Цветы ассоциируются с праздником, легкостью, красотой, теплым весенне-летним сезоном
Леди
Сорочки и корсеты: как их носят звезды и нужно ли это нам Вдохновляемся примером селебрити!
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь