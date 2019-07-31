07:51 (мск), источник: Популярная механика
В России создадут гибридный региональный лайнер
В подмосковном ЦАГИ имени Жуковского стартовала
Как следует из объявления на официальном портале Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского, проект инициирован по заказу Минпромторга России. В нем участвуют ведущие отраслевые организации: ФГУП «СибНИА», ФГУП «ЦИАМ», ФГУП «ГосНИИАС», а также ФГУП «ВИАМ». Основная цель работы — создание универсальной комплексной
В качестве первого шага в ближайшее время запланировано сформирование технического облика и примерных характеристик будущих самолётов.
Организациям предстоит за 7−10 лет с нуля разработать проекты и реализовать демонстраторы бортового оборудования, двигательных установок и конструкционных элементов. Все они должны быть современными и отвечать не только текущим, но и будущим требованиям к малой авиации. В частности, силовые агрегаты перспективных летательных аппаратов планируется сразу создавать гибридными. Аналогичным путем идут многие мировые авиапроизводители.
Ранее «Популярная механика» рассказывала о новом концепте лайнера Airbus, похожем на живую