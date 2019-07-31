Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
22Республика строгого режима
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
10:45 (мск), источник: Daily Storm

Глава Иркутской области назвал безответственными заявления о «новом Чернобыле»

Проект по утилизации отходов «Усольехимпрома» готов и ждет включения в федеральную программу, уточнил Сергей Левченко.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о возможности появления в регионе «экологического Чернобыля». Левченко подчеркнул, что начал заниматься утилизацией отходов химпредприятия «Усольехимпром» сразу, как вступил в должность. По его словам, в течение полугода был разработан соответствующий проект, требующий софинансирования со стороны государства.

Новость
Заброшенная страна: объекты и техника СССР в фотографиях

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами — безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — сказал губернатор в интервью РБК, отвечая на вопрос о том, что делается для избежания «экологического Чернобыля» в регионе из-за риска утечки отходов «Усольехимпрома».

Глава региона подчеркнул, что в течение полугода рассматривались различные варианты по ликвидации химических отходов закрытого и брошенного предприятия. В результате, отметил он, был выбран один из них и за проект, за который бюджет заплатил 1,5 миллиарда рублей. «Он [проект] прошел положенную экспертизу — для таких трудных и больших объектов, сложных технологически, требовались серьезное время и деньги», — добавил Левченко.

Новость
Жуткие кадры: заброшенная атомная станция под Воронежем

Для реализации проекта в Министерство природных ресурсов было направлено предложение строить объект на условиях софинансирования. Однако на данный момент ответ о его включении в федеральную или национальную программу пока не поступил, заявил губернатор.

В ходе интервью была затронута еще одна экологическая проблема — предложение правительства РФ разрешить вырубку лесов на Байкале для расширения БАМа и Транссиба. Левченко подчеркнул, что не опасается экологической катастрофы в случае принятия решения о сплошной вырубке вдоль озера. По его словам, в возглавляемом им регионе самая большая расчетная в России лесосека, позволяющая рубить около 72 миллионов кубометров в год, а реально рубится 35 миллионов. «Есть перестойный лес, который болеет и наносит вред природе. Объем вырубки не могу пока комментировать», — сказал глава области.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

24 июля в интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской. Она напомнила о существовании около реки Ангары предприятия «Усольехимпром», которое было брошено собственником, но опасность которого для окружающей среды сохраняется. По ее словам, ведомство уже обратилось в правительство с просьбой создать программу по рекультивации этого объекта.

Дмитрий Кузнецов

Читайте также
Юрий Пронько: России грозит новый «экологический Чернобыль»
Во время загрузки произошла ошибка.
24 июля© Ньюстюб
 Ди Каприо связал лесные пожары в Сибири с мировым климатическим кризисом
На Совет Госдумы пригласят главу Росстата Павла Малкова
Обвиненного в рекордной взятке чиновника выпустили из СИЗО
Август в России начнется с холода и дождей
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
На краю Земли: где испытывали самые мощные водородные бомбы
Слитки для народа. Россиянам предложат золото вместо долларов
Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел
Здоровье
В Индии родилась русалка Ноги ребенка, который умер через час после рождения, срослись, образовав нечто похожее на рыбий хвост.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Первые впечатления от езды на самом дорогом УАЗе (фото) Нам удалось прокатиться на Патриоте с автоматической коробкой в числе самых первых представителей СМИ
Кино
Выпуск «Пусть говорят» с Викторией Лопыревой сняли с эфира Передача должна была выйти 29 июля
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в Петербурге
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Дети
Худшие папы в мире животных Они отбирают еду у своих детей, игнорируя воспитание потомства. Рассказываем о самых плохих отцах в мире животных
Леди
Молодой возлюбленный Ани Лорак показал нежный поцелуй с певицей Пара перестала скрывать роман.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь