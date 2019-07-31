10:45 (мск), источник: Daily Storm
Глава Иркутской области назвал безответственными заявления о «новом Чернобыле»
Проект по утилизации отходов «Усольехимпрома» готов и ждет включения в федеральную программу, уточнил Сергей Левченко.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о возможности появления в регионе «экологического Чернобыля». Левченко подчеркнул, что начал заниматься утилизацией отходов химпредприятия «Усольехимпром» сразу, как вступил в должность. По его словам, в течение полугода был разработан соответствующий проект, требующий софинансирования со стороны государства.
«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами — безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — сказал губернатор в интервью РБК, отвечая на вопрос о том, что делается для избежания «экологического Чернобыля» в регионе
Глава региона подчеркнул, что в течение полугода рассматривались различные варианты по ликвидации химических отходов закрытого и брошенного предприятия. В результате, отметил он, был выбран один из них и за проект, за который бюджет заплатил 1,5 миллиарда рублей. «Он [проект] прошел положенную экспертизу — для таких трудных и больших объектов, сложных технологически, требовались серьезное время и деньги», — добавил Левченко.
Для реализации проекта в Министерство природных ресурсов было направлено предложение строить объект на условиях софинансирования. Однако на данный момент ответ о его включении в федеральную или национальную программу пока не поступил, заявил губернатор.
В ходе интервью была затронута еще одна экологическая проблема — предложение правительства РФ разрешить вырубку лесов на Байкале для расширения БАМа и Транссиба. Левченко подчеркнул, что не опасается экологической катастрофы в случае принятия решения о сплошной вырубке вдоль озера. По его словам, в возглавляемом им регионе самая большая расчетная в России лесосека, позволяющая рубить около 72 миллионов кубометров в год, а реально рубится 35 миллионов. «Есть перестойный лес, который болеет и наносит вред природе. Объем вырубки не могу пока комментировать», — сказал глава области.
24 июля в интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской. Она напомнила о существовании около реки Ангары предприятия «Усольехимпром», которое было брошено собственником, но опасность которого для окружающей среды сохраняется. По ее словам, ведомство уже обратилось в правительство с просьбой создать программу по рекультивации этого объекта.
Дмитрий Кузнецов