Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
14«Трамп, знающий латынь»
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
13:47 (мск), источник: РИА Новости

Россия приостановит ввоз яблок, слив, персиков из Китая

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за поставок продукции, которая заражена карантинными объектами, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Источник: РИА Новости
К косточковым относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня, к семечковым — яблоки, груши и айва.

Ведомство указывает, что в 2018—2019 годах карантинные объекты были выявлены в 48 случаях, основные эпизоды связаны именно с семечковыми и косточковыми культурами. При этом обнаруживаемые службой объекты снижают урожаи данных культур на 30−90%.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами», — говорится в сообщении.

«По каждому факту поступления в Россию зараженной продукции Россельхознадзор направлял официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Ведомство также шесть раз обращалось к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров», — констатирует ведомство.

Россельхознадзор также отмечает, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Так, в РФ ежегодно поставляется более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе — более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков. «Допуск продукции из Китая в 1990-е годы был осуществлен по упрощенной процедуре. К поставкам была допущена продукция из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства», — указывает служба.

К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, и обнаружения карантинных организмов говорят о необходимости ее пересматривать. Россельхознадзор ожидает проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли.
Пресс-служба Россельхознадзора
Читайте также
 Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Украину предупредили о последствиях попыток 'достать Москву' ракетами
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Обвиненного в рекордной взятке чиновника выпустили из СИЗО
Август в России начнется с холода и дождей
Слитки для народа. Россиянам предложат золото вместо долларов
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
ВИЧ стал одной из основных причин смертности молодых россиян
Здоровье
В Индии родилась русалка Ноги ребенка, который умер через час после рождения, срослись, образовав нечто похожее на рыбий хвост.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Первые впечатления от езды на самом дорогом УАЗе (фото) Нам удалось прокатиться на Патриоте с автоматической коробкой в числе самых первых представителей СМИ
Кино
Александрова и Табаков снимаются в «Екатерине»: фото с площадки Актриса вернулась к образу императрицы в третьем сезоне сериала «Екатерина»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Не толерантна 503
Свадебные платья весна-лето 2020 266
Эгоизм или это нормально? 162
Светская жизнь -14 150
Леди
Молодой возлюбленный Ани Лорак показал нежный поцелуй с певицей Пара перестала скрывать роман.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь