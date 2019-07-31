21:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Сбербанк повысил прогноз по курсу рубля, следует из презентации банка по итогам второго квартала.
Кроме того, Сбербанк понизил прогноз по ключевой ставке. Прогноз на 2019 год — 7%, на 2020-й — 6,75%. Ранее ожидалась ключевая ставка в 7,5% и 7% соответственно. Оценка на 2021 год не изменилась — 6,75%.
В 2019-м он ожидается на уровне 64,5 руб./$, в 2020 году — 65 руб/$. В прошлом году прогноз составлял 68,5 и 69 руб./$ соответственно.
Прогноз роста ВВП в 2019 году ухудшился с 1,4% до 1%. В 2020 и 2021 годах Сбербанк
Инфляция на конец 2019 года составит 4,2% (прошлый прогноз — 4,8%). В 2020 и 2021 годах — 4%.
Напомним, по итогам года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4,2−4,7%. Минэкономики считает этот прогноз завышенным и полагает, что рост потребительских цен может оказаться ниже 4%. Свой прогноз ведомство давало на уровне 4,3%.