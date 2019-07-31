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21:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк повысил прогноз по курсу рубля, следует из презентации банка по итогам второго квартала.

ЦБ: $ 63.4172   +0.04 € 70.7355   +0.14 ММВБ: $ 63.6200   +0.11 € 70.5150   -0.31
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, Сбербанк понизил прогноз по ключевой ставке. Прогноз на 2019 год — 7%, на 2020-й — 6,75%. Ранее ожидалась ключевая ставка в 7,5% и 7% соответственно. Оценка на 2021 год не изменилась — 6,75%.

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В 2019-м он ожидается на уровне 64,5 руб./$, в 2020 году — 65 руб/$. В прошлом году прогноз составлял 68,5 и 69 руб./$ соответственно.

Прогноз роста ВВП в 2019 году ухудшился с 1,4% до 1%. В 2020 и 2021 годах Сбербанк по-прежнему ожидает экономический рост на уровне 2% и 2,2% соответственно.

Инфляция на конец 2019 года составит 4,2% (прошлый прогноз — 4,8%). В 2020 и 2021 годах — 4%.

Напомним, по итогам года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4,2−4,7%. Минэкономики считает этот прогноз завышенным и полагает, что рост потребительских цен может оказаться ниже 4%. Свой прогноз ведомство давало на уровне 4,3%.

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