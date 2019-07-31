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21:43 (мск), источник: РИА Новости

ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30—31 июля впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку — на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2−2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

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Источник: Reuters

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

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Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007—2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0−0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25−2,5% годовых.

Большое влияние на действия американского финансового регулятора оказывают, в частности, решения европейского центробанка. На последнем заседании в июне он сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. При этом на рынке возросли ожидания, что ЕЦБ может и снизить ставку до минус 0,5% в сентябре.

В результате столь низких ставок американская нацвалюта, а значит и товары, производимые в США, теряет конкурентные преимущества.

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