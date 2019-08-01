02:09 (мск), источник: ТАСС
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. В тройку лидеров вошли «Газпром», РЖД и «Роснефть».
Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем. В тройку лучших работодателей вошли компании «Газпром», «Российские железные дороги» (РЖД) и «Роснефть», свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
«В целом за последние шесть лет значимость каждого из критериев, которыми руководствовались бы россияне при выборе потенциального работодателя, снизилась. При этом главными остаются хорошая зарплата (4,69 баллов из 5 возможных) и своевременность выполнения обязательств компанией (4,66)», — говорится в докладе. Не менее важными респонденты назвали такие критерии, как соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,57), благоприятный психологический климат (4,52) и возможность реализации своих знаний и навыков на рабочем месте (4,50).
Замыкают список наиболее важных критериев удобный график и комфортные условия работы (4,46), наличие социального пакета (4,36), стабильность (4,33) и эффективность управления в компании (4,14).
В одной из энергетических компаний (например, «Русгидро» или ФСК ЕЭС) хотели бы работать 9% опрошенных. Столько же в качестве потенциального работодателя выбрали бы «Норильский никель» (9%). «Еще 7% отдали бы предпочтение компаниям ВТБ и «ВТБ 24». Реже респонденты выбирали компании, оказывающие услуги сотовой связи — МТС (3%) и «Билайн» (2%). Как свидетельствуют данные, наряду с этим респонденты отмечали таких работодателей, как «Росгосстрах» (3%), «Вимм-Билль-Данн» (2%) и «Евразхолдинг» (1%).