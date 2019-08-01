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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы города России с самыми плохими дорогами

Россияне считают, что худшие в стране дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске. Таковы результаты опроса, проведенного в июле 2019-го независимым агентством Zoom Market.

Источник: РИА "Новости"

Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Опрос проводился методом личных интервью в 25 городах страны. Общая выборка составила 3 тысячи интервью. В топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия также попали Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.

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Далее следуют города: Новосибирск (11 место), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новокузнецк (18), Пенза (19) Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24). Москва в списке заняла последнее место.

Как отмечается в предоставленных материалах, плохие дороги — одна из самых раздражающих проблем в России.

В июле этого года о состоянии российских дорог высказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отметил, что в целом по стране дороги находятся в хорошем состоянии, но есть и не очень хорошие трассы. Министр проехал на автомобиле из Москвы в Тольятти и в одном месте чуть не пробил колесо.

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