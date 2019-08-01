Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В России резко подорожала капуста Она стала одним из рекордсменов среди продуктов питания по росту цен
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
22Республика строгого режима
16:37 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2» новым витком русофобии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/ — Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Конгрессе США обсуждают разные вопросы и трудно сказать, какие будут решения.

Источник: Reuters

Законопроект комитета Сената США о введении санкций в отношении фирм, задействованных в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2», является очередным витком русофобской кампании. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США, — сказала дипломат, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инициативу. — Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать».

Читайте также
«Северному потоку-2» грозит срыв сроков

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США, — сказала дипломат, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инициативу. — Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать».

По ее словам, с 2011 года Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении Москвы более 70 раз. «Но ни та администрация США, ни эта ничего не добилась. Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает, — подчеркнула дипломат. — И США ничего не смогут с этим сделать».

«Это же касается и сооружения “Северного потока — 2”. Газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций выставляют себя на посмешище, когда публично расписываются в нежелании подключиться или дать возможность другим подключиться к выгодному для них проекту, — отметила Захарова. — Это показатель собственного бессилия и невозможности использовать какие-либо другие инструменты, которые существуют. Не думаю, что нам стоит на это реагировать каждый раз».

Вашингтон неоднократно открыто выступал против сооружения трубопровода «Северный поток — 2» и предпринимал активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие специалисты указывают, что США пытаются таким образом «продавить» поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Мы не делаем авианосцы, зато мы можем вас утопить"
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Овечкин рассказал о завершении карьеры
Названы города России с самыми плохими дорогами
Найдена пригодная для жизни суперземля
Военный привез из командировки сувенир в виде ракетной установки
Злой кот стал звездой соцсетей (фото)
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой: фото
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
Кем звезды мечтали стать в детстве Лолиту не взяли в балерины, а Газманов хотел уйти в море, что даже окончил морское училище
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь