Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Расплавленная земляГде испытывали самые мощные водородные бомбы
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Новая волна паводков в Иркутской области
1 августа, источник: ТАСС

Законопроект о продаже алкоголя и лекарств через интернет будет дорабатываться

В Минфине уточнили, что доработка будет осуществляться по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Законопроект о продаже алкогольной продукции и лекарств через интернет будет дорабатываться по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина России.

«Действительно, законопроект будет дорабатываться в соответствии с поручением», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также
Эстония вернула финских алкотуристов

Как ранее сообщило издание РБК со ссылкой на протокол совещания, глава правительства поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о дистанционной торговле алкоголем и лекарствами.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин сообщал, что законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.

Законопроект о поэтапной легализации интернет-продаж алкоголя в России был подготовлен Минфином. Планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. При этом предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступал Минздрав, указывая, что это увеличит его доступность, объемы продаж и потребления.

 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг"
США будут облагать Китай пошлинами до заключения торговой сделки
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
В Якутии сломался Бе-200, вылетевший на тушение пожаров
Ученые назвали главный фактор загрязнения Байкала
Найдена пригодная для жизни суперземля
Военный привез из командировки сувенир в виде ракетной установки
Башкирия может ввести налог на бездетность
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
Для Дюдюки 282
Все ли дети рисуют? 146
Мое путешествие на холодное море. Литва 140
Не спит грудничок 102
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь