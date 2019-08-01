1 августа, источник: ТАСС
Законопроект о продаже алкоголя и лекарств через интернет будет дорабатываться
В Минфине уточнили, что доработка будет осуществляться по поручению
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Законопроект о продаже алкогольной продукции и лекарств через интернет будет дорабатываться по поручению
«Действительно, законопроект будет дорабатываться в соответствии с поручением», — сообщили в
Как ранее сообщило издание РБК со ссылкой на протокол совещания, глава правительства поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о дистанционной торговле алкоголем и лекарствами.
Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин сообщал, что законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.
Законопроект о поэтапной легализации
Категорически против легализации