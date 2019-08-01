Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Новая волна паводков в Иркутской области
1 августа, источник: ТАСС

Трамп: США продолжат облагать Китай пошлинами, пока не будет заключена торговая сделка

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Власти США продолжат вводить пошлины на товары из Китая, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.

Источник: AP 2019

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию вел телеканал «Си-спэн».

«До тех пор, пока не будет сделки, мы будем облагать их пошлинами», — сказал Трамп, отметив, что, по его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин хочет заключить соглашение, однако «не продвигается [в этом вопросе] достаточно быстро».

Помимо этого, президент США заявил, что размер объявленных в четверг пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше. «10% — это на короткий период времени, а потом я могу сделать их больше или меньше: все зависит от ситуации со сделкой. <…> Если вы помните, когда я объявлял пошлины в 25%, я делал это поэтапно, и эти тарифы также могут быть постепенно повышены, они также могут быть сняты. <…>Так что мы начали с 10%, но они могут быть подняты более чем до 25%», — пояснил хозяин Белого дома.

Следите за развитием темы Торговые войны
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг"
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
В Якутии сломался Бе-200, вылетевший на тушение пожаров
Ученые назвали главный фактор загрязнения Байкала
Найдена пригодная для жизни суперземля
Военный привез из командировки сувенир в виде ракетной установки
Башкирия может ввести налог на бездетность
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в Петербурге
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Популярные темы на «Детях»
Для Дюдюки 282
Все ли дети рисуют? 146
Мое путешествие на холодное море. Литва 140
Не спит грудничок 102
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь