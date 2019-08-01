Трамп: США продолжат облагать Китай пошлинами, пока не будет заключена торговая сделка

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Трансляцию вел телеканал «Си-спэн».
«До тех пор, пока не будет сделки, мы будем облагать их пошлинами», — сказал Трамп, отметив, что, по его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин хочет заключить соглашение, однако «не продвигается [в этом вопросе] достаточно быстро».
Помимо этого, президент США заявил, что размер объявленных в четверг пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше. «10% — это на короткий период времени, а потом я могу сделать их больше или меньше: все зависит от ситуации со сделкой. <…> Если вы помните, когда я объявлял пошлины в 25%, я делал это поэтапно, и эти тарифы также могут быть постепенно повышены, они также могут быть сняты. <…>Так что мы начали с 10%, но они могут быть подняты более чем до 25%», — пояснил хозяин Белого дома.