Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Новая волна паводков в Иркутской области
01:22 (мск), источник: РИА Новости

Глава Пентагона после слов Трампа приостановил тендер с участием Amazon

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер приостановил подготовку к конкурсу на общую сумму в 10 миллиардов долларов по закупке цифровых услуг с участием интернет-гиганта Amazon после сомнений, высказанных президентом Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

«Министр Эспер привержен обеспечению того, чтобы наши войска обладали наилучшими возможностями, включая искусственный интеллект, для того чтобы оставаться самой боеспособной силой в мире, сберегая при этом средства налогоплательщиков. Выполняя свое обещание членам конгресса и американской общественности, министр Эспер изучает программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI). Решение по программе не будет принято до тех пор, пока он не завершит изучение», — говорится в заявлении Пентагона, которое цитирует издание Politico.

Издание отмечает, что решение стало результатом масштабной лоббистской кампании со стороны компании Oracle — конкурента Amazon.

В середине июля президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что администрация изучает возможный многомиллиардный контракт Пентагона с интернет-гигантом Amazon. По его словам, на возможное предоставление контракта Amazon жалуются «многие замечательные компании».

Американское министерство обороны собиралось в августе назвать победителя тендера, который за ближайшее десятилетие может получить от военного ведомства до 10 миллиардов долларов за свои услуги по созданию «облачных» сервисов. В тендере участвуют две компании — Amazon и Microsoft, но первая считается фаворитом.

Другие компании, включая Oracle и IBM, выступали против того, чтобы контракт был предоставлен лишь одной фирме.

Трамп известен критикой Amazon и его основателя Джеффа Безоса. Президент также добивается сокращения расходов на госзакупки, но при этом в последние два года постоянно увеличивал бюджет Пентагона.

 Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
США будут облагать Китай пошлинами до заключения торговой сделки
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
В Якутии сломался Бе-200, вылетевший на тушение пожаров
Ученые назвали главный фактор загрязнения Байкала
Найдена пригодная для жизни суперземля
Военный привез из командировки сувенир в виде ракетной установки
Башкирия может ввести налог на бездетность
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Для Дюдюки 282
Все ли дети рисуют? 146
Мое путешествие на холодное море. Литва 140
Не спит грудничок 102
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь