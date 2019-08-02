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11:01 (мск), источник: BFM.ru

Правительство разрешит продажу алкоголя и лекарств через интернет?

Доработать соответствующий законопроект поручил премьер Дмитрий Медведев. Предполагается, что послабления в этих сферах начнутся с начала следующего года. А полная отмена запрета на дистанционную торговлю ожидается в 2020 году.

Источник: Craig Adderley/CC0

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о торговле алкоголем и лекарствами через интернет. Как пишет РБК, это следует из протокола совещания у премер-министра, которое прошло 17 июля.

Запрет на продажу алкоголя через интернет был введен еще в 2007 году. Однако долгое время магазины, в том числе крупные торговые сети, на него практически не обращали внимания. Еще недавно даже крупные ретейлеры без проблем присылали курьеров со спиртным. Теперь же их сайты служат своего рода витриной: через сервис можно лишь оформить заказ, который потом надо лично забрать в магазине. Вот что рассказал оператор «Перекрестка»:

Это запрещено по закону. Доставки на алкоголь, к сожалению, нет, только самовывоз. Для ознакомления, что у нас есть в розничной сети. С сегодняшнего дня ввели еще и самовывоз.

Тем не менее, де-факто заказать доставку спиртного через интернет — причем круглосуточно — не представляет труда. Среди специализирующихся на этом сайтов даже заметна конкуренция. Они платят поисковикам за то, чтобы оказаться в выдаче на первых позициях. Комментирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз: Любая продажа алкоголя через интернет сегодня запрещена. Закон действует уже 12 лет. Государству не удается побороть нелегальную продажу алкоголя в интернете. Закрывают эти сайты ежегодно, и все равно несколько тысяч сайтов постоянно работают в России.

Поэтому разумнее всего легализовать эту деятельность, лицензировать эту деятельность, то есть еще и получать деньги. В интернете продается до 20% вина, например, в Западной Европе и США.
Вадим Дробиз
ЦИФРРА, директор

Похожая ситуация, возможно даже более странная, сложилась после запрета онлайн-торговли лекарствами. Крупные игроки также предлагают к доставке только косметику и БАДы, а собственно лекарственные препараты можно забрать только в аптеке. Однако незаконных сервисов с доставкой тоже в избытке. При этом если кто-то просто попирает нормы закона, то кто-то пытается выработать некие правовые механизмы, которые этот запрет позволяют легальным образом обойти. Например, Ozon с недавних пор оформляет через свой сайт договор поручения, в котором покупатель поручает курьеру приобрести в аптеке товар и доставить его ему. Несмотря на жалобы других игроков рынка, проверяющие органы нарушений в такой схеме не обнаружили.

Это тот случай, когда запреты ухудшают общую ситуацию нормальной конкуренции, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов: «Де-юре существует запрет на дистанционную продажу лекарственных препаратов, но все прекрасно понимают, что де-факто он продолжает существовать вне рамок правового поля. Государство закрывает глаза: видимо, есть какое-то противодействие в регуляторной среде. Эту ситуацию, конечно, нельзя считать нормальной: здесь необходимо не запрещать, а выработать меры регулирования».

Ничего сверхъестественного делать не нужно, все это давно уже отработанные инструменты, которые, в том числе у нас в стране, долгие годы использовались, а потом в один прекрасный момент кто-то решил, что это нужно прекратить.
Николай Беспалов
RNC Pharma, директор по развитию

В результате в интернете появилась масса сервисов, которые продают даже то, что продавать без рецепта в принципе нельзя — сильнодействующие препараты. Отсутствие полного запрета и грамотное регулирование этой сферы откроет для добросовестных участников рынка возможности потеснить тех, кто сейчас занимается этой нелегальной деятельностью. Законопроект о продаже лекарств через интернет был внесен в Госдуму Минздравом почти два года назад и застопорился после первого чтения. Теперь его прохождение предлагают ускорить. Что касается легализации онлайн-продажи алкоголя, премьер-министр Медведев поручил разработать и внести в правительство текст соответствующего законопроекта до 12 сентября.

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