14:27 (мск), источник: Ведомости
Рубль не устоял перед новостями из США
Доллар и евро за два дня подорожали почти на 1,5 рубля.
Курс рубля стремительно снижается второй день подряд. К 12.50 мск пятницы доллар подорожал на 57 коп. к закрытию предыдущих торгов до 64,92 руб. Курс евро вырос на 71 коп. до 72,04 руб.
Всего за два неполных торговых дня доллар подорожал на 1,29 руб., евро — на 1,54 руб.
Индекс Мосбиржи к 13.05 мск пятницы потерял 1,07%, достигнув 2700,08 п.
Российский рынок получил сразу несколько ударов за последние два дня, констатирует ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Рубль начал слабеть еще в четверг утром, напоминает он, после того как председатель ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что хотя американский регулятор и снизил ставку до 2−2,25%, он не собирается начинать длительный цикл смягчения денежной политики, на который рассчитывал рынок.
Падение рубля ускорилось в четверг вечером, когда президент США Дональд Трамп написал в Twitter о введении новых торговых 10%-ных пошлин на китайские товары на $300 млрд, добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Это привело к снижению многих валют развивающихся стран: так, южноафриканский ранд и мексиканский песо в пятницу теряют 0,2%. Новые пошлины могут осложнить и без того затянувшиеся торговые переговоры США и Китая и следовательно повысить риски глобальной рецессии, ударив по спросу на нефть, опасается старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. После публикации Трампа в Twitter, нефтяные котировки в четверг упали более чем на 7%.
И наконец в пятницу нервозность и без того обеспокоенных инвесторов усилилась
Доллар может торговаться в районе 65 руб., но вряд ли преодолеет отметку в 66 руб., такое движение будет необоснованным, уверен Кочетков. Россия пока не нуждается во внешних заимствованиях, так что эти ограничения — это скорее удар по кредиторам, которые хотели бы разместить свои деньги у качественного суверенного заемщика, подчеркивает он.
Анна Третьяк