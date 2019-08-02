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14:27 (мск), источник: Ведомости

Рубль не устоял перед новостями из США

Доллар и евро за два дня подорожали почти на 1,5 рубля.

ЦБ: $ 64.6423   +0.81 € 71.7077   +1.23 ММВБ: $ 65.2075   +0.85 € 72.3725   +1.04
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Курс рубля стремительно снижается второй день подряд. К 12.50 мск пятницы доллар подорожал на 57 коп. к закрытию предыдущих торгов до 64,92 руб. Курс евро вырос на 71 коп. до 72,04 руб.

Всего за два неполных торговых дня доллар подорожал на 1,29 руб., евро — на 1,54 руб.

Индекс Мосбиржи к 13.05 мск пятницы потерял 1,07%, достигнув 2700,08 п.

Российский рынок получил сразу несколько ударов за последние два дня, констатирует ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Рубль начал слабеть еще в четверг утром, напоминает он, после того как председатель ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что хотя американский регулятор и снизил ставку до 2−2,25%, он не собирается начинать длительный цикл смягчения денежной политики, на который рассчитывал рынок.

Падение рубля ускорилось в четверг вечером, когда президент США Дональд Трамп написал в Twitter о введении новых торговых 10%-ных пошлин на китайские товары на $300 млрд, добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Это привело к снижению многих валют развивающихся стран: так, южноафриканский ранд и мексиканский песо в пятницу теряют 0,2%. Новые пошлины могут осложнить и без того затянувшиеся торговые переговоры США и Китая и следовательно повысить риски глобальной рецессии, ударив по спросу на нефть, опасается старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. После публикации Трампа в Twitter, нефтяные котировки в четверг упали более чем на 7%.

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И наконец в пятницу нервозность и без того обеспокоенных инвесторов усилилась из-за новостей о введении антироссийских санкций, продолжает Кочетков. Издания Politico и The New York Times со ссылкой на источники сообщили, что Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Новые ограничения включают запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству, США также намерены блокировать финансовую помощь России со стороны международных институтов. И хотя официальных сообщений об антироссийских санкциях пока не последовало, для рынка таких сообщений оказалось достаточно, сетует Зварич. Впрочем, за первой эмоциональной реакцией еще может последовать коррекция, допускает он.

Доллар может торговаться в районе 65 руб., но вряд ли преодолеет отметку в 66 руб., такое движение будет необоснованным, уверен Кочетков. Россия пока не нуждается во внешних заимствованиях, так что эти ограничения — это скорее удар по кредиторам, которые хотели бы разместить свои деньги у качественного суверенного заемщика, подчеркивает он.

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

Анна Третьяк

Следите за развитием темы Взлеты и падения рубля
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