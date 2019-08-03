17:50 (мск), источник: Секрет Фирмы
Данные автовладельцев продадут за скидки
Компания «ГЛОНАСС» анонсировала сервис, позволяющий владельцам умных машин торговать своими данными. Платформа может появиться уже в 2021 году.
По задумке разработчиков, система соберёт данные о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения, продолжительности остановок вблизи определённых мест, а также телефоны и адреса электронной почты владельцев. Эта информация может заинтересовать автодилеров, техцентры и
Информацию будут передавать исключительно с согласия владельцев. При этом многие эксперты опасаются возможных утечек данных.
В России 20 млн умных машин — 40% от всего автопарка. По опросам Ernst & Young, 75% автовладельцев готовы передавать данные с бортового компьютера, если это уменьшит стоимость владения машиной. Тем не менее сейчас сложно предсказать, будут ли автовладельцы готовы передавать коммерческим структурам все данные с учётом того, что информацию используют для рекламы. Пока разработчики планируют, что за данные владельцы будут получать скидки на товары и услуги.
Также пока не ясно, за кем в российском законодательстве будет закреплено владение данными об автомобиле — владельцем, дилером или производителем.
Текст: Анна Шахова