Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
12Умер Рутгер Хауэр
13Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане
17:50 (мск), источник: Секрет Фирмы

Данные автовладельцев продадут за скидки

Компания «ГЛОНАСС» анонсировала сервис, позволяющий владельцам умных машин торговать своими данными. Платформа может появиться уже в 2021 году.

По задумке разработчиков, система соберёт данные о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения, продолжительности остановок вблизи определённых мест, а также телефоны и адреса электронной почты владельцев. Эта информация может заинтересовать автодилеров, техцентры и онлайн-магазины. С её помощью они смогут эффективнее настраивать таргетированную рекламу.

Новость
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке

Информацию будут передавать исключительно с согласия владельцев. При этом многие эксперты опасаются возможных утечек данных.

В России 20 млн умных машин — 40% от всего автопарка. По опросам Ernst & Young, 75% автовладельцев готовы передавать данные с бортового компьютера, если это уменьшит стоимость владения машиной. Тем не менее сейчас сложно предсказать, будут ли автовладельцы готовы передавать коммерческим структурам все данные с учётом того, что информацию используют для рекламы. Пока разработчики планируют, что за данные владельцы будут получать скидки на товары и услуги.

Также пока не ясно, за кем в российском законодательстве будет закреплено владение данными об автомобиле — владельцем, дилером или производителем.

Текст: Анна Шахова

Россияне вложили миллиарды в элитную роскошь
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей до трех лет
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
К Земле приблизится крупный астероид
Мутко: Ни один пострадавший от паводка не получил новый дом
Энистон заработает миллион долларов за день съемок в «Брате-3»
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
От эльфийки до Осы: Эванджелин Лилли — 40 Звезда культового сериала «Остаться в живых» отмечает юбилей, а мы вспоминаем ее самые яркие роли в кино и на ТВ
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Популярные темы на «Детях»
Ностальгия по СССР. Советские электронные игрушки 201
Ура, осуществилась моя мечта. 159
Сын теперь студент! 141
Материнство - ошибка?! 132
Леди
Ани Лорак показала новое фото с молодым бойфрендом Певица встречается с продюсером лейбла Black Star.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь