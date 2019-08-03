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20:27 (мск), источник: Секрет Фирмы

Путин снизил налог на фрукты и ягоды. Теперь они могут подешеветь

НДС (налог на добавленную стоимость) на плодово-ягодную продукцию снизился до 10%. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс утвердил президент Владимир Путин.

По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, это не только приведет к удешевлению плодов и ягод, но и поспособствует развитию отечественного фермерства.

Валовой сбор плодов и ягод на территории России в 2018 году составил 1 млн тонн. В то же самое время импорт этой продукции — 1,7 млн тонн. Это создаёт высокую зависимость России от плодово-ягодного импорта. Снижение ставки стимулирует отечественных производителей.

Одновременно, согласно принятым поправкам, удвоился НДС на пальмовое масло. И хотя это привело к удорожанию сладостей, эксперты считают, что все это в итоге приведёт к оздоровлению нации.

Текст: Анна Шахова.

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