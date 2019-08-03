20:27 (мск), источник: Секрет Фирмы
Путин снизил налог на фрукты и ягоды. Теперь они могут подешеветь
НДС (налог на добавленную стоимость) на
По мнению
Валовой сбор плодов и ягод на территории России в 2018 году составил 1 млн тонн. В то же самое время импорт этой продукции — 1,7 млн тонн. Это создаёт высокую зависимость России от
Одновременно, согласно принятым поправкам, удвоился НДС на пальмовое масло. И хотя это привело к удорожанию сладостей, эксперты считают, что все это в итоге приведёт к оздоровлению нации.
Текст: Анна Шахова.