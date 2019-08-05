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00:37 (мск), источник: Forbes

Переход на евро. Как идет процесс дедолларизации в российской внешней торговле

На фоне стремления снизить зависимость от доллара в расчетах с крупнейшими внешнеторговыми партнерами существенно растет доля расчетов в евро.

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Источник: AP 2019

«Я думаю, задачу надо ставить глубже — дедолларизация мировой экономики. Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле», — говорил летом прошлого года на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге глава ВТБ Андрей Костин. Именно он в прошлом году активнее всех высказывался за дедолларизацию финансовой сферы России, а на встрече с Владимиром Путиным говорил, что «наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах».

Агентство Bloomberg, проанализировав данные статистики Центробанка за первый квартал 2019 года, пришло к выводу, что роль доллара в расчетах с крупными внешнеторговыми партнерами действительно снизилась.

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В целом роль доллара для российской внешней торговли по-прежнему значительна. В суммарном внешнеторговом обороте России ($687,5 млрд) на американскую валюту приходится более половины расчетов.

Тем не менее, как отмечал в декабре прошлого года глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов, российские компании стремятся отказаться от доллара, поскольку до трети долларовых платежей проходят с задержками из-за санкций.

На фоне стремления снизить зависимость от доллара существенно растет доля расчетов в евро.

Европейская валюта уже почти превзошла доллар в расчетах с Евросоюзом и Китаем. В расчетах с ЕС за российский экспорт доля евро за год выросла с 32 до 42%.
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Что касается расчетов с крупнейшим торговым партнером России, Китаем, то доля оплаты в евро за российский экспорт за год выросла в с 0,7% до 37,6% (доля доллара, в свою очередь, упала ниже 50%, до 45,7%). Расчеты в национальных валютах тоже выросли, но незначительно.

«Доступ на внутренний финансовый рынок иностранцам ограничен, нельзя так просто купить внутренние китайские ценные бумаги. Юань не полностью конвертируемая валюта и поэтому пока не может играть значимой роли в мировой торговле», — отмечал в интервью РБК глава департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

«Россия не может в одиночку перейти на расчеты в нацвалютах, это должно быть поддержано странами-партнерами, поэтому требуется координация на международном уровне и содействие правительств стран-партнеров», — объяснял он.

В то же время, расчеты в национальных валютах активно ведутся с Индией, торговый оборот с которой составляет около $11 млрд. В рублях оплачивается 75% российского экспорта (годом ранее- 21%). Недавно страны завершили согласование механизма расчета в национальных валютах за поставки российских вооружений.

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