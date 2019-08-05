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05:32 (мск), источник: Известия

Расходы россиян на отдых внутри страны выросли на 10−15%

Траты россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10−15% по сравнению с предыдущими показателями. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По словам эксперта, средние затраты на одного человека сейчас составляют 46 тыс. рублей, в то время как в 2018 году эта сумма составляла 43 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Барзыкин полагает, что рост расходов связан и с ростом цен и с более высокими запросами туристов. По его словам, по итогам семи месяцев 2019 года самыми популярными направлениями для отдыха стали Краснодарский край и Крым, но Москва и Санкт-Петербург тоже сохраняют сильные позиции.

Барзыкин также подчеркнул, что активное развитие получили новые направления для отдыха: гастрономический, спортивный, экстремальный туризм. Набирает популярность и интегрированный отпуск — когда люди едут в командировку, а потом остаются на несколько дней в том же городе.

Руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева рассказала «Известиям», что в компании также фиксируют увеличение трат россиян на отпуск. В «Интуристе» это связывают с подорожанием авиаперевозок и ростом НДС до 20%. Домостроева добавила, что в секторе организованного туризма у компаний, работающих на внутренних направлениях, лидирует Сочи — на город приходится более 55% всех бронирований пляжных туров на Черноморском побережье.

По данным Росстата, за весь прошлый год организованные туристы потратили на путешествия по стране почти 60 млрд рублей, что на 14% больше, чем в 2017-м.

При этом средняя стоимость тура на отечественных курортах вдвое ниже, чем на турецких, которые сохраняют первое место по популярности у россиян.

Самым популярным внутренним направлением в 2018 году оказался Санкт-Петербург, его в прошлом году посетило 438,6 тыс. организованных туристов. На втором месте — Москва (320,3 тыс.), затем идут Краснодарский край (227 тыс.), республика Крым (128,3 тыс.) и Татарстан (120,2 тыс.).

В десятку сильнейших вошли Московская (109,8 тыс.), Нижегородская (105 тыс.), Свердловская (102,8 тыс.) области, а также Ставропольский (96,4 тыс.) и Пермский (92,6 тыс.) края.

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