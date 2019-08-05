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01:20 (мск), источник: Известия

Единая дата: банки и компании обменяются личными данными клиентов

На пользователях хотят опробовать сервисы Big Data.

Источник: Известия

Информацию о клиентах российских банков, платежных систем и операторов связи начнут обрабатывать на единой платформе. Реальные, хотя и обезличенные данные будут использоваться для тестирования связанных с Big Data сервисов. Это предусматривает проект ассоциации, в которую входят Сбербанк, «Мегафон», Qiwi и другие крупные игроки. Оборот обезличенных данных никак не регулируется и находится в «серой» зоне, отмечают эксперты. Беспокоят их и возможные утечки персональной информации.

Данные в песок

Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку-«песочницу» для обработки данных своих участников. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор организации Алексей Нейман.

По его словам, члены ассоциации готовы делиться обезличенными данными своих клиентов — при условии минимизации рисков утечки.

По словам Алексея Неймана, площадка, на которой будут агрегированы данные о миллионах пользователей, будет некоммерческой — но технологии и сервисы, апробированные в «песочнице», участники ассоциации, их партнеры и внешние стартапы впоследствии смогут монетизировать, надеется он.

По планам организаторов проекта в экспериментальную площадку будут попадать анонимизированные данные о продажах товаров и оказании услуг, а также о других событиях.

Это может быть информация о платежах сотовых абонентов, покупках по картам банков, перемещениях пользователей смартфонов.

Анализ данных, возможно, позволит разработать такие сервисы, о которых сейчас даже не задумываются коммерсанты, полагает Алексей Нейман.

Сервисы на основе собранных в «песочнице» данных также будут востребованы государством и муниципальными властями, уверен он.

Анализ информации о перемещениях людей поможет в планировании дорожного строительства, оптимальном размещении школ, поликлиник, МФЦ, рассуждает он. По его мнению, помогут эти данные и бизнесу — например, для поиска мест для новых магазинов и формирования их ассортимента (здесь можно использовать информацию о среднем чеке в том или ином районе).

Опрошенные «Известиями» крупные компании отнеслись к инициативе скорее положительно. Группа «Тинькофф» заинтересована в тесте новых технологий, связанных с Big Data, отметил ее представитель.

Идеи, опробованные в «песочнице», сработают на улучшение сервисов «Мегафона» и клиентского опыта, рассчитывает представитель оператора. По его словам, аналогичный проект действует внутри «Мегафона»: менее чем за год было рассмотрено 800 идей, рассказывает он. В их числе роботизированная платформа голосового синтеза для call-центров и система рекомендаций контента пользователям, рассказывает собеседник «Известий».

— Мы получили приглашение и планируем принять участие в этом пилотном проекте, — рассказали «Известиям» и в пресс-службе Сбербанка.

«Песочница» поможет апробировать модели, построенные на принципах взаимного обогащения данных, отмечает директор по данным Qiwi Юлия Богачева. Qiwi готова делиться данными, связанными с анализом предпочтений ее клиентов, говорит Юлия Богачева. Компании интересно всё, что связано с персонализацией, — например, рекомендации или бонусные программы, поясняет она.

В «Ростелекоме» знают о проекте, но дополнительных комментариев не дают.

Данные в потемках

И Алексей Нейман, и опрошенные «Известиями» эксперты отмечают: риск подобных проектов связан с тем, что оборот обезличенных данных до сих пор находится в «серой» зоне, то есть никак не регулируется, хотя уже есть законодательные инициативы по этой теме. Именно поэтому Ассоциация больших данных пригласила к участию в своем проекте Минэкономразвития и Минкомсвязь (с письмами организации в эти ведомства ознакомились «Известия»), а также собирается вовлечь представителей Роскомнадзора.

Участие представителей государства нужно, чтобы принимать оптимальные решения в спорных ситуациях, возникающих при использовании обезличенных и технических данных, объясняет Алексей Нейман.

Представители Минкомсвязи и Минэкономразвития на момент публикации не ответили на запросы «Известий».

Существование «песочницы», в которой будут сливаться данные, создает угрозу болезненных утечек персональной информации, предупреждает руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Процедура обезличивания непрозрачна, делящийся данными гражданин совершенно не представляет, что с ними происходит потом, рассуждает эксперт.

Кроме того, анонимизация — понятие относительное: сейчас информации о людях уже очень много, и восстановить личность, сложив данные о человеке, содержащиеся в различных источниках, не составляет труда, уверен он. Сергей Половников согласен, что законодательство в сфере Big Data нуждается в серьезной проработке.

Действующее регулирование таково, что на обезличивание данных и их использование нужно согласие гражданина, отмечает представитель «Тинькофф». Это затруднительно и совершенно избыточно в случае с анонимизированными данными, считает он. Приглашение к участию в «песочнице» ведомств он считает логичным.

В июле стало известно, что вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак направил в правительство проект поправок в закон «О персональных данных», разрешающий использовать обезличенную информацию о гражданах без их согласия. При этом данные надо обезличить так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.

Инициатива не дает операторам права продавать личные данные своих клиентов, а создает возможность передавать анонимизированную информацию для улучшения работы сервисов, например, для городского благоустройства, анализа трафика дорожного движения или спроса на услуги, поясняли «Известиям» в аппарате Совфеда.

Любые эксперименты с данными о конкретных людях вызывают настороженность, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

От утечек из госструктур и компаний в России не застрахован никто, сетует он.

Насколько качественно будут обезличены данные пользователей, сказать сложно — поэтому проведение опытов в сфере Big Data под контролем государства оправданно, заключает эксперт.

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