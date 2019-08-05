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10:08 (мск), источник: ТАСС

Эксперты считают, что рецессия в экономике России возможна уже в 2019 году

Как отмечается в аналитической записке Института экономики роста им. Столыпина, причиной этого, в частности, может стать жесткая налоговая политика.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019 году из-за жесткой налоговой и денежно-кредитной политики. Об этом говорится в аналитической записке Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития», — говорится в документе.

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Росстат оценил рост ВВП России по итогам I квартала 2019 года в 0,5% год к году, данных за II квартал и первое полугодие еще нет, но, по оценкам Минэкономразвития, рост экономики по итогам полугодия составил 0,7% год к году, отмечается в документе.

Эксперты института предполагают, что рост пришелся только на крупные предприятия и госсектор, поскольку анализ реестра малых и средних предприятий (МСП) говорит о том, что экономическая активность в стране снижается, а не растет.

Так, по итогам первого полугодия 2019 года количество работников МСП сократилось на 1,6% год к году, а количество малых и средних предприятий — на 7−8% год к году.

С июня 2019 года многие экономисты ухудшили прогноз по экономике РФ. Банк России снизил оценку роста ВВП РФ в 2019 году до 1−1,5% с 1,2−1,7%. Международный валютный фонд и Всемирный банк снизили оценку роста экономики до 1,2%. Основной рост в прогнозе закладывается на национальные проекты и рост инвестиций в инфраструктуру, однако по итогам первого полугодия бюджет национальных проектов был исполнен только на треть, отмечают эксперты Института экономики роста.

Кроме того, самые низкие показатели использования бюджетных средств были зафиксированы в нацпроектах, которые могли бы оказать наибольший мультипликативный эффект — «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (бюджет исполнен на 17,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (бюджет исполнен на 12,2%), «Цифровая экономика РФ» (бюджет исполнен на 8,3%).

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