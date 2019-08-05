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10:23 (мск), источник: Интерфакс

Brent подешевела ниже $61,2 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Котировки нефти снижаются в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на китайские товары. Эти слова перевесили опасения о перебоях в поставках нефти после захвата очередного танкера Ираном в Ормузском проливе.

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Источник: AP 2019

К 8:12 понедельника по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне $61,17 за баррель, они подешевели на $0,72 (на 1,16%) с закрытия торгов пятницы. 2 августа контракты подорожали на $1,39 (на 2,3%), до $61,89 за баррель.

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Что происходит с ценами на нефть

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на $0,63 (на 1,13%), до $55,03 за баррель. За пятницу WTI подорожала на $1,71 (на 3,17%), до $55,66 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,5%, WTI — на 1%.

Трамп в выходные заявил, что если на торговых переговорах с Китаем не будет прогресса, Вашингтон может ввести дополнительные пошлины на китайский импорт. Вопросы американско-китайской торговли будут оставаться «доминирующим фактором, формирующим мнение о ценах на нефть после последней эскалации», полагают аналитики VM Markets.

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