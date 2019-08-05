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11:02 (мск), источник: Интерфакс

Рубль снизился к доллару и евро на санкциях против России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Доллар и евро растут на «Московской бирже» в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на снижении интереса мировых инвесторов к риску из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также в связи с введением против России новых санкций.

ЦБ: $ 64.6423   +0.81 € 71.7077   +1.23 ММВБ: $ 65.0125   -0.26 € 72.4000   -0.08
Источник: AP 2019

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,32−65,39 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,36 руб. (+9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,65 руб. (+17,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 12,71 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 72,02 копейки выше уровня действующего официального курса, евро — на 94,23 копейки выше официального курса.

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Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях снижения интереса мировых инвесторов к рисковым активам на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем, а также введения против России новых санкций. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть «существенное увеличение» до гораздо более высоких уровней.

Второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, введенный США на прошлой неделе, вступит в силу, начиная с последней недели августа, сообщила OFAC, (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года в британском Солсбери были введены год назад. Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе. США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирование при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Как сообщалось, новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются).

Эти исключения смягчают эффект санкций, отмечают аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group.

Среди покупателей российских евробондов даже в последние годы американские инвесторы присутствовали всегда. Их суммарная доля в июньском размещении Минфина составила 26% (всего были размещены еврооблигации на $2,5 млрд), в марте представители США приобрели 21% выпуска евробондов РФ на $3 млрд и 17% дополнительного выпуска евробондов РФ на 750 млн евро.

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Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник возобновили падение после роста в последний рабочий день прошлой недели. Заявления президента США Дональда Трампа о возможности дальнейшего увеличения импортных пошлин в отношении продукции из Китая перевесили опасения перебоев с поставками нефти после того, как Иран 31 июля задержал очередной танкер в Ормузском проливе.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 1,52% — до $60,95 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снижаются на 1,31% — до $54,93 за баррель.

В пятницу цена Brent выросла на 2,3%, составив на закрытие $61,89 за баррель, WTI — на 3,17% и завершила день на отметке $55,66 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,5%, WTI — на 1%.

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