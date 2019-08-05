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19:58 (мск), источник: РИА Новости

Курс евро вырос до 73 рублей

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Курс евро на Московской бирже вечером 5 августа поднимался до 73 рублей впервые с 13 июня.

ЦБ: $ 65.0546   +0.41 € 72.3732   +0.67 ММВБ: $ 65.4125   +0.14 € 73.3150   +0.84
Источник: Reuters

Это произошло после коррекционного укрепления европейской валюты на «Форексе» до 1,12 доллара.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 19:37 мск снижался на 11 копеек — до 65,16 рубля, курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля.

Отмечается, что доллар дешевеет к основным мировым валютам на фоне обострения торгового конфликта США и КНР.

Американский президент Дональд Трамп 1 августа сообщил о намерении с начала осени ввести пошлины в десять процентов на товары из Поднебесной.

ЦБ Китая 5 августа опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Трамп в своем твиттере обвинил КНР в манипулировании валютным курсом.

Дональд Трамп обещает ввести пошлины на весь китайский импорт
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2 августа© Ньюстюб
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