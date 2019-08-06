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00:33 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россия потеряла из-за онкологий 530 млрд рублей за год

Международная группа исследователей оценила ежегодные потери России в 2011—2015 годах от онкологических заболеваний в 8,1 млрд долларов (530 млрд рублей). Это около 0,24% ВВП страны. При этом потери в 2001—2005 годах составляли 6,5 млрд долларов (425 млрд рублей) ежегодно. Прогноз потерь на 2030 год — 7,5 млрд долларов (491 млрд рублей).

Основная причина экономических потерь — преждевременная смерть работоспособного населения. Исследователи выяснили, что из-за онкологии женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины — на 15 лет. Разница объясняется тем, что продолжительность жизни женщин в целом больше.

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Авторы исследования выразили надежду, что данные учтут при разработке и корректировке национальных программ, направленных на снижение показателей преждевременной смертности.

Независимые эксперты рекомендовали относиться к результатам этого исследования с осторожностью. По их мнению, оценивать потери от онкозаболеваний относительно ВВП имеет смысл по сравнению с потерями других стран. Если в России этот показатель 0,24% ВВП, то в США — около 0,5%.

Исследование провели эксперты научно-исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, Университета Тампере (Финляндия) и Международного агентства по изучения рака ВОЗ. Учёные использовали данные Росстата.

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