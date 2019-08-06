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03:11 (мск), источник: ТАСС

Минфин США обвинил Китай в манипуляциях с валютой

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/ — Глава ведомства Стивен Мнучин намерен обратиться к Международному валютному фонду по вопросу устранения «подобных созданных Китаем нечестных преимуществ».

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Источник: AP 2019

Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе.

Об этом говорится в распространенном вечером в понедельник пресс-релизе федерального казначейства со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина.

Мнучин намерен обратиться к Международному валютному фонду по вопросу устранения «подобных созданных Китаем нечестных преимуществ».

«Китай имеет долгую историю в обесценивании валют и масштабного вмешательства в иностранные рынки, — отмечается в документе. — В последнее время Китай предпринял ряд шагов по обесцениванию собственной валюты, в то же время нарастив свои иностранные валютные резервы». В этой связи Минфин США призвал китайскую сторону повысить прозрачность в данной сфере.

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