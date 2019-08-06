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06:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Алкоголь не стареет

Минэкономики не готово увеличивать порог продаж до 21 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минэкономики не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки порога на таком уровне. Там также посчитали, что принятие законопроекта приведет к усложнению работы ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя. Не нашла поддержки инициатива Минздрава и в Минфине.

Отрицательное заключение Минэкономики на законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года опубликовано на портале нормативных правовых актов. Исходный документ разработал Минздрав в мае.

В Минэкономики считают, что его принятие приведет к усложнению работы сотрудников магазинов на кассах.

При наличии специального программного обеспечения кассового аппарата, позволяющего в автоматическом режиме получать данные о крепости продаваемого алкоголя, сотруднику достаточно просто их считать. Но в случае отсутствия такого оборудования придется изучать этикетку на бутылке в поисках информации о крепости самостоятельно, поясняют в министерстве.

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Полученные данные необходимо будет сопоставить с предполагаемым возрастом покупателя — суммировать к указанной в паспорте дате рождения 18 лет в случае продажи продукции до 16,5%, или 21 год при продаже продукции крепче 16,5%. Более того, визуально различить покупателей возрастной группы 15 и 18 лет зачастую легче, чем возрастной группы 18 лет и 21 года, уверены в Минэкономики. Там считают, что такое усложнение работы сотрудников на кассе может привести к росту ошибок продавцов и снижению скорости обслуживания покупателей. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также опасаются штрафов в случае некорректного определения кассиром возраста покупателя или крепости приобретаемого напитка, отметил ее представитель Илья Власенко.

Установление нового возрастного порога приведет к необходимости внесения существенных изменений в операционные системы ритейлеров, отмечается в заключении Минэкономики. Так, по оценке «Ашан Ритейл Россия», которая приводится в документе, затраты на дооборудование кассовых аппаратов дополнительным программным обеспечением составят более 4 млн руб. на 100 магазинов. А его установка и обучение сотрудников могут занять не менее двух месяцев.

В Минэкономики также задаются вопросом, почему алкогольная продукция крепостью 16,5% является менее вредной, чем, например, продукция с содержанием этилового спирта 17% объема готовой продукции.
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«Научных обоснований разработчиком не представлено», — подчеркивается в заключении. В пояснительной записке Минздрава к законопроекту со ссылкой на медицинские исследования говорится о том, что головной мозг человека окончательно формируется только к 21 году и в период до этого возраста он более уязвим к различным внешним воздействиям, в том числе к алкоголю. В Минэкономики настаивают, что принятие новых мер приведет к росту потребления суррогатного алкоголя молодыми людьми, что «может привести к существенно более тяжелым последствиям».

В Минэкономики не понимают выбор пограничного показателя, и в качестве примера приводится пунш, который является ликероводочным изделием крепостью от 15% до 20%. «Согласно логике разработчика, потребление в 19 лет пунша крепостью 15% не наносит вреда головному мозгу в отличие от потребления пунша крепостью 20%», — говорится в заключении.

В Минэкономики и Минздраве на дополнительные вопросы «Ъ» не ответили.

По мнению представителя Diageo в России Дмитрия Петрова, ограничение возраста продаж вводит потребителя в заблуждение относительно воздействия того или иного продукта на организм.

Он также считает, что ко всей алкогольной продукции должны применяться единые законодательные требования. Ранее с критической оценкой законопроекта Минздрава выступал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Он заявлял, что Минфин изначально не поддерживал инициативу, так как она дает одним производителям преференции по сравнению с другими.

Мария Котова

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