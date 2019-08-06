El Pais сообщила о просьбе испанской прокуратуры вызвать Фридмана в суд

По мнению прокурора, Фридман, будучи акционером и кредитором Zed WorldWide, совершил ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения компании. Это, как утверждает прокуратура, позволило Фридману приобрести ее за €20 млн, что значительно ниже рыночной цены. Прокуратура считает, что бизнесмен играл «основополагающую роль» в истории с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании.
Фридман ранее заявлял, что не имеет никакого отношения к компании Zed+ (была образована в 2013-м для объединения активов Zed WorldWide и контент-провайдеров «Вымпелкома» — ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика»). В 2015 году руководитель Zed WordWide Хавьер Перес-Долсет заявил, что российские партнеры добиваются банкротства компании, чтобы купить за бесценок.
В ноябре 2017-го Фридман направил документ испанской прокуратуре, в котором отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed WorldWide. Весной того же года Фридман подал иск к издателю газеты «Ведомости» и журналисту Ивану Васильеву. Поводом для иска стала статья о расследовании вывода денег из Zed+, которая изначально вышла под заголовком «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о «русской мафии».
Фридман утверждал, что статья содержит недостоверные утверждения, наносящие прямой ущерб его имени и деловой репутации. Миллиардер указывал, что он не получал вопросы от «Ведомостей» для этой статьи. Кроме гражданского иска Фридман также потребовал возбудить уголовное дело против Васильева.
Газета признала, что произошла ошибка: за комментариями по статье журналисты обратились не по адресу. «Ведомости» и Фридман заключили мировое соглашение, по условиям которого газета изменила текст и заголовок статьи о «русской мафии», опубликовала опровержение и принесла извинения за то, что не обратилась к нему за комментарием до выхода текста. Фридман отказался от претензий и намерения добиваться уголовного преследования журналиста.